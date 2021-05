TousAntiCovid Signal : tout savoir sur le QR Code “cahier de rappel numérique” des restaurants et salles de sport

A compter du 9 juin 2020 les restaurants, salles de sport, et autres lieux accueillant le public qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire devront instaurer un QR Code dit “cahier de rappel numérique” que les clients devront scanner via TousAntiCovid avant d'entrer. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces QR Codes.

Le déconfinement se précise en France, et à partir du 9 juin 2021 les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir leurs salles, de même que les établissement fitness et autres lieux clos. Des restrictions perdureront.

Dans la restauration, la jauge d'accueil ne pourra pas dépasser 50% de la capacité habituelle de l'établissement. Il ne peut par ailleurs y avoir plus de six personnes autour de la table, enfants inclus, et la consommation debout est interdite.

Qu'est-ce que le QR Code “cahier de rappel numérique” ?

A l'entrée de certains lieux jugés à fort risque de contamination qui ne sont pas par ailleurs couverts par le Pass Sanitaire, les visiteurs devront inscrire leurs coordonnées sur un “cahier de rappel”. L'idée est de collecter les noms, prénoms et coordonnées des clients afin de pouvoir facilement les recontacter si un cas contact a été découvert au moment de leur visite.

Le problème c'est que la déclaration papier était propice aux déclarations erronées, sans compter le fait qu'elle peut faire perdre trop de temps à l'entrée des établissements et semble trop intrusive. C'est pourquoi, en amont de la deuxième phase du déconfinement le 9 juin 2021, l'application TousAntiCovid se dote d'une fonction “cahier de rappel numérique”.

Concrètement vous entrez vos coordonnées dans l'application. Le fait de scanner ce code à l'entrée des établissements qui le demandent enregistre tout simplement vos coordonnées sur une version numérique du cahier de rappel. La différence, c'est que les données sont anonymisées et stockées en local.

Comment scanner le QR Code “Cahier de rappel numérique” à l'entrée des restaurants et salles de sport ?

Le gouvernement a déjà mis en place la fonctionnalité dans l'application. Pour l'utiliser c'est très simple :

Ouvrez TousAntiCovid

Allez dans la catégorie TousAntiCovid Signal

Touchez Scanner un QR Code lieu

Touchez Je Scanne

Scannez le QR Code de l'établissement

Faut-il scanner un QR Code lorsque l'on mange en terrasse ou lorsque l'on se rend au cinéma ?

A partir du 9 juin, les terrasses peuvent rouvrir à 100% de leur capacité et ne sont plus soumises qu'à une limite de 6 personnes par table. Le couvre-feu étant décalé à 23 heures, c'est le retour du service le soir presque comme avant la pandémie. Notez d'ailleurs que les restaurants et bars d'hôtels seront soumis à moins de restrictions et pourront rouvrir à 100% de leur capacité passé cette date.

Les salles de cinéma sont également exclues de l'obligation de scanner un QR Code à l'entrée. La capacité des salles est limitée, et, même s'il s'agit de lieux clos, les salles de cinéma sont constamment ventilées par des systèmes d'air conditionné. Le risque est donc moindre que dans un lieux clos confiné.

Quelles données personnelles sont collectées par ce système de QR Code ?

Le cahier de rappel papier collecte votre nom, prénom et numéro de téléphone. Mais le fonctionnement de la version numérique est plus malin et protecteur de vos données personnelles. A aucun moment, en effet, vous ne transmettez de données sur un serveur central, sauf un code anonymisé si vous êtes déclaré positif.

Lorsque vous scannez un QR Code, un code de l'établissement, la date, et l'heure de votre visite sont enregistrés sur votre téléphone en local. A intervalles réguliers, un serveur central envoie à tous les smartphones équipés de l'application une liste de codes anonymisée des lieux visités par des personnes déclarées positives.

Ainsi, si une personne infectée a visité un lieu dans lequel vous vous trouviez, l'application pourra comparer les données en local avec celles du serveur et afficher une alerte sans qu'à aucun moment vos données personnelles n'aient quitté votre smartphone.

Faut-il scanner un QR Code à la sortie ? Comment est calculée la durée de la fréquentation ?

Il n'est pas nécessaire de scanner un QR Code à la sortie, pour éviter de collecter trop de données personnelles, et être moins intrusif. Les calculs de temps de fréquentation seront forcément un peu arbitraires. Par exemple, l‘application considèrera que votre visite aura duré deux heures, si vous vous rendez au restaurant, quelle que soit la durée réelle de votre visite.

Est-ce vraiment sécurisé ?

A priori, oui. Comme nous l'exposions plus haut, pour les clients, les données sont conservées en local, et les alertes ne sont générées que par comparaison avec une liste de codes anonymisés représentant les cas contact déclarés stockés sur un serveur. En cas de piratage du serveur central le risque semble donc plutôt limité.

Que faire si vous n'avez pas de smartphone ou avez oublié votre smartphone à la maison ?

Si vous n'avez pas de smartphone, l'avez cassé ou oublié à la maison vous n'êtes pas exclu des restaurants et salles de sport pour autant. Il faudra simplement passer un peu plus de temps à remplir le cahier de rappel papier à chaque visite.

Que se passe-t-il si un cas de COVID-19 s'est déclaré dans une salle de sport ou un restaurant que vous avez fréquenté ?

Si une seule personne s'est déclarée positive et que l'application estime que vous étiez susceptible d'être entré en contact avec cette dernière, l'application affichera une alerte orange. Un test sera alors recommandé.

Si plusieurs personnes se sont déclarées positives dans un lieu que vous avez fréquenté, l'application affichera une alerte rouge, et vous serez invité à vous confiner.

Combien de temps le cahier de rappel numérique français restera en vigueur ?

C'est toute la question. Depuis le début de la pandémie, la France a choisi de mettre en place des mesures souvent incompatibles avec celles des pays européens voisins, quand bien même dans le reste de l'Europe les Etats-membres collaborent davantage pour intégrer leurs applications et systèmes de signalements et dépistage.

Or, à partir du 19 mai, il se pourrait tout à fait que l'on commence à parler d'une levée des mesures. Le 1er juillet, par ailleurs, un pass sanitaire européen sera mis en place. Néanmoins ce pass n'a rien à voir avec ce que couvre le cahier de rappel, il se rapproche davantage du Pass Sanitaire français.

On peut par ailleurs se demander comment feront les touristes européens et extra-européens pour avoir accès au dispositif. En l'état, malgré son fonctionnement sur QR Code, le cahier de rappel numérique ne semble fonctionner que via l'application TousAntiCovid française.