COVID-19 : le Pass Sanitaire européen entrera en vigueur le 1er juillet 2021

Le Pass Sanitaire, ou « certificat vert numérique », sera prêt pour les vacances d’été, assure le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian. Toute personne ayant été vaccinée ou présentant un test PCR négatif pourra se déplacer librement dans l’Union européenne à partir du 1er juillet 2021. On vous explique son fonctionnement.

Ces derniers temps, la vaccination contre le COVID-19 a fait un gigantesque bond en avant, notamment grâce aux outils qui permettent de trouver facilement un rendez-vous près de chez soi. Depuis quelques jours, toutes les personnes ayant plus de 18 ans peuvent également recevoir les doses restantes, ce qui réduit de plus en plus les risques de contamination. Aussi, la question des vacances d’été s’est rapidement posée. Pourra-t-on partir à l’étranger ? Sous quelles conditions ? Jean-Yves le Drian, ministre des Affaires étrangères, a apporté ses réponses aux micros de RTL.

Cela fait maintenant quelque temps que l’on entend parler du Pass Sanitaire, ce dispositif qui vérifie si une personne est vaccinée ou, à défaut, n’est pas infectée par le virus. Autrement appelé « certificat vert numérique », il prendra le rôle de laissez-passer dès le 1er juillet prochain. Après l’accord entre le Parlement et le Conseil européen le 20 mai dernier, les autorités se préparent désormais à sa mise en place. Toute personne ayant obtenu ce certificat pourra se déplacer librement au sein de l’Union européenne.

Le Pass Sanitaire va permettre de partir en vacances à l’étranger

À noter que le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège ainsi que la Suisse ont également accepté d’accueillir les visiteurs munis du certificat. Il pourra être contrôlé via un QR Code, en format papier ou sur l’application TousAntiCovid. Entièrement gratuit à obtenir, il faut, au choix, détenir un test PCR ou antigénique négatif, prouver que l’on a récemment été guéri de la COVID-19, ou avoir reçu un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament (AEM).

Sur le même sujet : TousAntiCovid — les QR Code arrivent dans les bars, restaurants et salles de sport le 9 juin 2021

Ce dernier point est particulièrement important, car tous les vaccins ne rentrent pas en compte dans le Pass Sanitaire. Pour l’heure, seuls les Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Jansenn sont autorisés. Clément Beaune, ministre chargé des Affaires européennes, a notamment précisé que le vaccin Spountik-V n’étant pas reconnu par l’AEM, les personnes ayant reçu leur dose devront présenter un test négatif pour obtenir le certificat.

Source : RTL