TousAntiCovid est déjà prêt pour le Pass Sanitaire, voici comment ça marche

L'application TousAntiCovid dispose déjà d'une section dédiée au Pass Sanitaire. A partir du 9 juin 2021 vous devrez obligatoirement obtenir un test PCR négatif ou un certificat de vaccination pour voyager ou accéder à certains lieux. Les stocker dans l'application peut se révéler pratique, d'autant que l'application permet aussi de stocker les tests PCR et certificats de vos enfants.

Mercredi 12 mai 2021 les députés ont voté la création du Pass Sanitaire. Ce système permettra de poursuivre la lutte contre la pandémie de coronavirus tout en accélérant le déconfinement. L'accès à certains lieux ou les voyages dans et hors de l'Union Européenne nécessiteront la présentation obligatoire d'un test PCR ou d'un certificat de vaccination. Tous les tests et certificats de vaccination contiendront un QR Code (Datamatrix) qu'il sera possible de scanner directement dans TousAntiCovid pour éviter de devoir transporter en permanence des feuilles volantes.

Quand le pass sanitaire va-il devenir obligatoire et dans quels cas ?

Le Pass Sanitaire, autrement dit la présentation d'un test PCR négatif, certificat de rétablissement ou d'un certificat de vaccination va devenir obligatoire en France à partir du 9 juin 2021. Ce Pass Sanitaire sera indispensable pour les voyages dans et hors de l'Union Européenne. Il faudra le présenter lorsque vous vous rendrez à des événements de plus de 1000 personnes, comme les concerts, événements sportifs et festivals. Vous n'êtes pas requis de présenter ce pass pour vous rendre dans une salle de sport, au cinéma, au théâtre ou au restaurant. A terme, ce Pass a vocation a être intégré dans un dispositif européen qui doit entrer en vigueur le 15 juin 2021.

Depuis quelques jours, la vaccination contre le COVID-19 est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans en France. Pour obtenir un rendez-vous et vous faire vacciner rapidement il suffit de se rendre sur les sites Doctolib.fr et ViteMaDose (vitemadose.covidtracker.fr). Notez qu'aucun certificat ne vous sera délivré avant la deuxième dose de rappel, sauf si vous avez opté pour le vaccin Johnson & Johnson. Par ailleurs si vous êtes déjà vacciné mais ne disposez pas d'un QR Code, il sera possible d'obtenir le fameux sésame dans les prochaines semaines sur un site de l'assurance maladie actuellement en préparation.

La petite surprise, c'est que les équipes du gouvernement ont adapté assez rapidement le Pass Sanitaire dans l'application TousAntiCovid. Comme vous pouvez le voir dans la capture en Une de cet article, vous ne trouverez néanmoins pas de section libellée “Pass Sanitaire” dans l'application. La bonne section s'appelle “Mes Carnets”, immédiatement sous le lien qui permet de générer des attestations de sortie. Si vous allez dedans, vous verrez alors un écran dans lequel vous pouvez ajouter vos attestations, ainsi que celle de vos enfants et des personnes dont vous avez la charge. Bien sûr si vous ne souhaitez pas utiliser l'application, il reste possible d'utiliser les attestations papier. Mais cela implique de transporter en permanence des feuilles volantes que vous êtes susceptible de perdre.

Le Pass Sanitaire s'accompagne-t-il de sanctions ?

Pas vraiment. En tout cas pour les usagers. A priori le seul risque auquel s'expose un quelqu'un qui ne disposerait pas d'un Pass Sanitaire est de voir son entrée refusée dans un lieu qui l'exige ou de se voir refuser l'embarquement d'un avion ou d'un bateau. Aucune sanction punitive, comme une amende visant l'usager, n'est prévue par la Loi. Contrairement à d'autres phases du confinement, il ne s'agit pas vraiment d'inciter les usagers à rester chez eux, mais au contraire de les aider à reprendre une vie de plus en plus normale.

Le ministre de la Santé a d'ailleurs prévenu, dans cet esprit, que les lieux qui ne font pas partie du dispositif Pass Sanitaire ne pourront en aucun cas exiger la présentation du Pass à leurs clients. Si ils le font, menace le ministre, “des sanctions seront prononcées”, sans que l'on en sache davantage sur la teneur de ces sanctions (fermeture administrative ? Amende ?). La ministère de la Santé a choisi une approche originale, puisque certains lieux comme les restaurants, les musées et les magasins sont dispensés du Pass Sanitaire, alors que ce sont des lieux où une contamination peut avoir lieu.

C'est très simple :

Ouvrez TousAntiCovid (désormais également appelée AntiCovid )

(désormais également appelée ) Allez dans Mes Carnets

Touchez Scanner le QR Code

Scannez le QR Code présent sur votre certificat

On le rappelle, néanmoins, si vous rencontrez des erreurs de scan avant la date du 6 juin c'est normal. Le dispositif vient d'être voté et votre code QR n'est peut-être pas encore adapté. Un service de l'Assurance Maladie délivrera des QR Codes fonctionnels à ceux qui ont déjà des certificats dans la seconde quinzaine de mai.