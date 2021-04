TousAntiCovid : finalement pas de QR Code dans l’application de pistage

TousAntiCovid, l'application de suivi contre le Covid-19, ne pourrait finalement pas s'appuyer sur un système de QR Codes. Initialement, ce dispositif devait accompagner la réouverture des restaurants, des bars, des musées et des cinémas en France. Le gouvernement envisagerait d'abandonner l'idée, en réaction à l'approche de l'été et l'évolution de la campagne de vaccination.

Depuis janvier dernier, le gouvernement français travaille sur un système de QR Codes intégré à l'application TousAntiCovid. Ce système permettrait aux utilisateurs de l'appli de scanner les codes dans les bars, restaurants, musées ou encore salles de sports. Cet outil visait à prévenir les utilisateurs s’ils ont été en contact avec une personne malade.

Evidemment, ce dispositif très décrié a été pensé pour la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de loisirs, comme les cinémas et les théâtres. Après le feu vert de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France, le système de QR Codes a d'ailleurs été testé brièvement dans certains restaurants réservés aux routiers.

Les QR Code seraient finalement inutiles

Finalement, le gouvernement français aurait des doutes sur l'utilité des QR Codes dans le processus de déconfinement. Alors que la réouverture des terrasses est attendue le 15 mai en France, une “source ministérielle” interrogée par BFM TV laisse entendre que l'idée du QR Code pourrait ne pas être retenue.

“Le développement du système de QR Code a débuté dès le mois de janvier, alors qu’une perspective de réouverture des restaurants semblait plus proche, donc davantage en intérieur. Avec de nombreux Français vaccinés et une consommation en extérieur, son intérêt est moins évident” détaille la source de BFM TV.

“Si on est à 25 millions de Français vaccinés en mai-juin, avec des restaurants majoritairement en terrasse, est-ce qu’on a besoin d’un QR code?” s'interrogerait d'ailleurs un ministre interviewé récemment par le Monde Concrètement, le QR Code n'aurait aucune utilité si les restaurants et bars se limitent aux terrasses. Pour l'heure, le projet n'a pas encore été officiellement abandonné. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur TousAntiCovid, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : BFM TV