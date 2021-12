YouTube : Squeezie, McFly et Carlito, Cyprien, découvrez le top 10 des vidéos les plus vues en 2021

YouTube révèle le classement des vidéos les plus vues sur sa plateforme en 2021. Sur le podium, on retrouve le duo McFly et Carlito avec leur chanson pour les gestes barrières, réalisée pour relever le défi d’Emmanuel Macron. Ils sont accompagnés de leurs comparses Squeezie et Cyprien.



La fin d’année approche, il est temps pour YouTube de faire le bilan. La plateforme de streaming n’a pas chômé en matière de nouveautés, dont celle qui fait couler le plus d’encre vient tout juste de sortir. On parle bien sûr de la disparition du compteur de « Je n’aime pas », qui divise largement les utilisateurs. Qu’à cela ne tienne, ces derniers continuent de visionner un grand nombre de vidéos chaque jour.

Justement, YouTube a dévoilé le classement des vidéos les plus vues cette année. Au sommet, on retrouve le défi d’Emmanuel Macron lancé aux vidéastes McFly et Carlito, qui culmine aujourd’hui à 16 millions de vues. En effet, il n’avait fallu que quelques jours à la chanson sur les gestes barrières pour dépasser les 10 millions de vues. Le reste du classement est composé des Youtubeurs les plus en vogue du moment, à savoir Squeezie, Cyprien, en passant par Michou et Amixem.

Sur le même sujet : Squid Game — cette vidéo YouTube reproduit la série Netflix en conditions réelles, un prix de 456 000 dollars à la clé

Top 10 des vidéos YouTube les plus vues (hors musique)

1) McFly et Carlito — « Je me souviens » (16 millions de vues)

En début d’année, Emmanuel Macron lance un défi à McFly et Carlito. S’ils parviennent à dépasser les 10 millions de vues avec une vidéo qui parle des gestes barrières, il s’engage à faire une autre vidéo avec eux. S’en est suivi un concours d’anecdotes qui a fait beaucoup parler de lui.

2) Squeezie — 1 seconde avant la catastrophe… (9,5 millions de vues)

Squeezie et ses fameux threads Reddit, c’est la recette du succès assuré. Dans cette vidéo, le premier Youtubeur Français réagit à des vidéos du thread r/TakenOneSecondBeforeDisaster, qui publie des photos laissant imaginer le pire.

3) Cyprien — LES PUBS vs LA VIE 5 (9 millions de vues)

Pour la cinquième fois, Cyprien se moque des publicités qui n’ont ni queue ni tête en les parodiant avec l’humour qu’on lui connaît.

4) Michou — JE FAIS UN RECORD DU MONDE SUR CETTE OUVERTURE DISPLAY POKÉMON SET DE BASE ÉDITION 1 ! (incroyable) (8,2 millions de vues)

Michou fait partie de ces influenceurs qui ont aidé à ressusciter les cartes Pokémon. En témoigne cette unboxing qui culmine à plus de 8 millions de vues, preuve que les petites créatures de Nintendo ont encore beaux jours devant elles.

5) Valouzz — Inoxtag saute dans la piscine habillé à peine arrivé au Chalet des Croûtons ! #1 (7,5 millions de vues)

Restons avec la Team Croûton avec cette fois Valouzz qui filme leurs aventures en vacances à la neige. Dans ce vlog qui se déroule dans les Alpes, on retrouve tous les ingrédients qui ont permis la montée en flèche du groupe d’amis.

6) Kevin Tran — Faire un régime 2 (7,3 millions de vues)

Sa première vidéo sur le sujet avait connu un succès phénoménal, c’est sans surprise que le second épisode connaît le même destin. Kevin Tran raconte ses déboires avec la nourriture et ses efforts pour perdre du poids.

7) Amixem — ON DORT DANS NOTRE BUNKER (il fait 0°) (6,8 millions de vues)

Construire un bunker, c’est bien, mais dormir dedans, c’est mieux ! C’est le défi que se sont lancé Amixem et son groupe d’amis dans cette vidéo qui relate toutes les étapes de cette folle aventure. Sensations garanties.

8) Mastu – ON ACCOSTE DES GENS EN VOITURE Feat JOYCA (5,6 millions de vues)

Mastu revisite le concept « Essayez de ne pas rire », cette fois en compagnie de son acolyte Joyca et en voiture. Le but ? Accoster au hasard des passants dans la rue en leur disant n’importe quoi. Évidemment, le premier qui rit a perdu.

9) Le Monde à L’Envers – Pascal Mon Grand Frère 2 (5,3 millions de vues)

Encore une parodie qui fait mouche de la part du Monde à l’Envers. Il faut dire qu’il y a matière à se moquer avec Pascal le Grand Frère, d’autant que ce deuxième épisode comporte un invité très spécial.

10) Vilebrequin — Passer la 1ère à 130 km/h : ÇA FAIT QUOI ? (4,4 millions de vues)

Il y a des questions auxquelles on pensait ne jamais avoir de réponse, mais ça, c’était avant Vilebrequin. Le Youtubeur teste pour nous, à ses risques et périls, ce que ça fait de passer la première à 130 km/h.

Top 10 des clips de musique les plus vus sur YouTube

Bien entendu, les chiffres prennent une tout autre dimension lorsque l’on s’intéresse aux clips de musique. Depuis quelques années, YouTube multiplie les efforts pour mettre en avant son offre Music et ces derniers portent leurs fruits. En mai dernier, le service de streaming a dépassé le milliard de téléchargements. Cela se ressent dans le classement des clips les plus visionnés, qui fait la part belle au rap français :

Naps —La kiffance (107,2 millions de vues) Moha K — Vroum Vroum (100 millions de vues Soso Maness — Petrouchka [93,6 millions de vues] Alonzo —La Seleção Feat Jul & Naps [77 millions de vues] Kore, Ninho —Mon poto [54 millions de vues] Tayc —Le Temps [85,5 millions de vues] Booba – Mona Lisa Feat. JSX [55,1 millions de vues] Naps [ft. SCH] — La danse des bandits [49,2 millions de vues] Marwa Loud feat. Moha K – Bimbo [43,1 millions de vues] Wejdene – Réfléchir [37,8 millions de vues]

Top 10 des créateurs qui ont gagné le plus d’abonnés sur YouTube

Enfin, YouTube dévoile le classement des vidéastes qui ont connu une ascension éclair en 2021. Au sommet de ce top 10, on retrouve le duo Michou et Inoxtag, membres les plus connus de la Team Croûton. Squeezie s’assure également de conserver son statut de premier Youtubeur de France en atterrissant à la troisième place. Voici le classement complet :

Michou Inoxtag Squeezie McFly et Carlito Valouzz Pidi Theodort Vilebrequin Joyca Mastu

Source : Communiqué de presse