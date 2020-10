Tous Anti Covid est disponible sur iOS et Android, voici ce qui change

Tous Anti Covid est désormais disponible sur iOS et Android. Comme promis par le gouvernement, il s’agit ici d’une application plus complète que Stop Covid. Cependant, les améliorations sont trop minimes pour convaincre.

Emmanuel Macron l’avait annoncé, Stop Covid allait laisser sa place à une nouvelle version, nommée Tous Anti Covid. Elle est désormais disponible sur iOS et Android. Ceux ayant l’ancienne application recevrons une mise à jour, tandis que les autres devront la télécharger. Il va de soit qu’elle est gratuite.

Après l’échec cuisant de Stop Covid, le gouvernement devait revoir en profondeur sa copie pour convaincre. Pourtant, les changements sont en réalité minimes. L’application fonctionne de la même manière que la précédente version, c’est-à-dire en Bluetooth. Pour recevoir une alerte, il faut donc rester plus de 15 minutes près d’un smartphone dont le propriétaire s’est déclaré positif au Covid via l’application. Là encore, les moyens semblent limités pour tracer les malades efficacement.

Un fonctionnement qui n'évolue pas beaucoup

Cette fois, Tous Anti Covid envoie une notification à votre téléphone vous signalant qu’elle est en fonctionnement. Il est possible d’activer et de désactiver le traçage à la volée. Pas besoin d’avoir Tous Anti Covid d'ouvert lorsque vous êtes chez vous, par exemple. Il suffit de la réactiver d’un simple clic avant de prendre les transports ou d’aller dans un lieu public.

A lire aussi – Tous Anti-Covid remplace StopCovid : l’application qui “n’a pas marché” fait peau neuve

Pour le reste, l’évolution de l’application reste très sage. Les QR Code, un temps évoqués pour signaler sa présence dans un endroit public (comme un restaurant) ne sont pas de la partie. On note tout de même l’apparition d’une fenêtre dédiée aux chiffres concernant le virus, comme les nouveaux cas déclarés, le taux d’incidence ou encore le nombre de personnes notifiées par l’application (845 lorsque nous écrivons ces lignes). Un onglet permettant d’accéder à l’attestation numérique pour le couvre-feu est également présent, comme la possibilité de trouver un centre de dépistage. Il y a également un flux regroupant les dernières infos officielles concernant l'épidémie.

Dans les faits, les améliorations sont pour le moment plus cosmétiques que techniques et on reste dubitatif sur cette évolution. Tous Anti Covid pourrait toutefois montrer son efficacité, à condition qu’elle soit téléchargée par le maximum de français. Et vous, avez-vous téléchargé Tous Anti Covid ? Que pensez-vous de cette nouvelle itération ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Télécharger TousAntiCovid pour Android sur le Play Store

Télécharger TousAntiCovid pour iPhone sur l'App Store