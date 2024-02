Silent Hill 2 : voilà à quoi vont ressembler les combats du remake sur PS5

Le remake du célèbre Silent Hill 2 annoncé en 2022 refait parler de lui avec une vidéo montrant le héros James Sunderland se battre avec plusieurs armes. L'occasion d'avoir un aperçu des combats du jeu.



Adepte des survival horror à la 3e personne des années 90, vous êtes plutôt Resident Evil ou Silent Hill ? Les deux sont acceptés, mais nous allons parler uniquement de la deuxième série ici. Quand le premier jeu de la licence de Konami sort en 1999 sur la PlayStation première du nom, d'aucuns y voient une manière de surfer sur la vague du succès des Resident Evil. Mais rapidement, Silent Hill montre à quel point il en est différent. L'accent est mis sur l'ambiance et le malaise créé par la ville éponyme. Les monstres ne sont pas de simples zombies, mais des reflets torturés d'êtres humains parfois grotesques.

Malgré ses atouts, les fans n'ont plus aucun titre à se mettre sous la dent après 2012. Il faut attendre 2022 pour que soit annoncé le remake de l'excellent Silent Hill 2 sorti en 2001 ainsi que d'autres projets concernant la série. On apprend quelques mois après que le jeu sortira sur PlayStation 5 et PC seulement, au grand dam des joueurs Xbox. Pour rappel, on y incarne James Sunderland. L'homme reçoit une lettre de sa femme l'enjoignant à venir à Silent Hill, ville dans laquelle ils ont passé de bons moments. Problème : l'épouse en question est morte depuis 3 ans. Bien décidé à percer ce mystère, James se met tout de même en route.

Les combats de Silent Hill 2 Remake se dévoilent en vidéo

Dans une vidéo disponible ci-dessous, Konami lève le voile sur l'aspect combat du remake de Silent Hill 2. Autant le dire de suite, il n'y a rien de révolutionnaire. On y voit le personnage asséner des coups de battes cloutées et de tuyau en fer, avant de tirer au pistolet, au fusil à culasse et au fusil à pompe. Quand James est saisi par un montre, un classique QTE (Quick Time Event) s'enclenche et vous devez marteler la touche X rapidement pour qu'il vous lâche.

Pas de surprise donc, mais au fond on n'en attendait pas non plus. Se battre n'a jamais été la partie la plus intéressante des Silent Hill, le 2 y compris. Le remake est toujours en développement et aucune date de sortie officielle n'est encore connue.