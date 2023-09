Tomb Raider : les trois premiers jeux vont être remastérisés sur console et PC en 2024

Aspyr et Crystal Dynamics ont annoncé dans un communiqué de presse que Lara Croft allait faire son retour, puisque la trilogie originale de Tomb Raider va être remastérisée.

Bonne nouvelle, Tomb Raider va bientôt faire son retour sur consoles et PC. Les trois premiers jeux Tomb Raider vont être remastérisés et réunis dans un seul et même coffret. C’est lors du Nintendo Direct d’hier que nous avons appris l’excellente nouvelle grâce à une bande-annonce.

Tomb Raider I-III Remastered, mettant en scène Lara Croft, proposera non seulement des visuels actualisés, mais inclura également toutes les extensions et les niveaux secrets de chaque jeu. Les joueurs pourront également alterner entre l'aspect polygonal original des jeux et les visuels actualisés lorsqu'ils le souhaitent.

Lire également – Tomb Raider : le premier opus renaît de ses cendres avec ce mod ray tracing somptueux

Tomb Raider 1, 2 et 3 vont faire leur retour en version remastérisée

Les trois premiers jeux Tomb Raider sont sortis en l'espace de trois ans. Le premier jeu Tomb Raider est sorti en 1996, suivi de Tomb Raider II l'année suivante et de Tomb Raider III un an plus tard. Ces jeux ont donné le coup d'envoi à l'une des franchises et à l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire des jeux vidéo.

Depuis, il y a eu de nombreuses nouvelles entrées et spin-offs, et la série a bénéficié d'une trilogie reboot à partir de 2013. L’aventure s’est ensuite poursuivie en 2015 avec Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider en 2018. Après quelques films, on sait également qu’Amazon prépare lui aussi une série pour Prime Video, avec notamment une des actrices d’Indiana Jones.

Tomb Raider I, II, III Remaster arrivera non seulement sur Switch, comme l’a annoncé Nintendo, mais le jeu arrive en fait aussi sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Crystal Dynamics et Aspyr travaillent actuellement sur le jeu, dont le lancement est prévu pour le 14 février 2024. Il reste maintenant à voir si le jeu proposera d’autres nouvelles fonctionnalités, qui viendront par exemple améliorer les contrôles parfois compliqués des premiers opus. Le premier Tomb Raider est par exemple un jeu en 3D relativement ancien, créé à une époque où les sticks analogiques n'existaient pas encore.