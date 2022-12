Tomb Raider : le prochain jeu vidéo de la franchise sera signé Amazon

Lara Croft va bientôt faire son retour avec l'aide d'Amazon Games. La société publiera le prochain titre Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics. Amazon a déclaré que le studio utilisera le dernier moteur graphique phare pour créer le jeu Tomb Raider le plus grand et le plus vaste à ce jour.

Après le retrait de Square Enix du front occidental et la vente du développeur Crystal Dynamics et de la licence Tomb Raider elle-même, on ne savait pas ce qu'il adviendrait des aventures de Lara, quatre ans après la sortie du dernier jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider en 2018.

Désormais, dans un communiqué de presse d'Amazon Games et de Crystal Dynamics, les deux entreprises ont annoncé un accord pour un nouveau jeu Tomb Raider multiplateforme qui sera publié dans le monde entier. Amazon Games sera donc aux commandes pour l’édition et la distribution.

Que sait-on du prochain titre Tomb Raider ?

Annoncé en avril, le nouveau jeu Tomb Raider sera basé sur le moteur graphique Unreal Engine 5 et vise à « repousser les limites de la fidélité et à offrir l'expérience d'action et d'aventure cinématographique de haute qualité que les fans méritent », selon Dallas Dickinson, directeur général de la franchise Tomb Raider.

Le communiqué de presse d’Amazon annonce que Crystal Dynamics a pour ambition de faire passer la narration à un niveau supérieur, dans le plus grand et le plus vaste des jeux Tomb Raider à ce jour. Le titre est actuellement en début de développement, et des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure.

On manque donc cruellement d’informations supplémentaires au sujet du prochain volet des aventures de Lara Croft. Des rapports précédents avaient néanmoins indiqué que le jeu mettrait en scène une Lara Croft plus mature, désormais âgée d’une trentaine d’années, qui s’est fait une place de renom sur la scène internationale. Elle devrait également entamer une relation amoureuse avec une femme pour le moment inconnue. Le script mentionnerait explicitement la coopération, on peut donc imaginer un mode co-op qui ferait pour la première fois son arrivée dans la saga. Il faudra probablement attendre plusieurs mois avant d’en savoir plus, puisque le développement d’un tel titre ne sera pas terminé avant au moins 2024.