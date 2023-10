Tinder : comment supprimer un Match sur l’application de rencontre ?

Si vous venez d’avoir un match avec une personne, mais que vous vous rendez compte qu’elle n’est finalement pas faite pour vous, pas d’inquiétudes, il existe un moyen de supprimer la conversation comme si rien ne s’était passé.

Tinder, l'une des principales applications de rencontre, vous permet en quelques gestes de trouver votre partenaire potentiel. En faisant glisser les profils vers la droite, vous indiquez à l’application que vous êtes intéressés par la personne présentée, et si celle-ci fait de même sur sa propre application, alors il y a « Match ». Vous pouvez alors directement converser avec votre potentielle âme sœur.

Cependant, que faire si vous avez finalement changé d’avis ou si les premiers échanges vous déplaisent ? Ne plus répondre à une personne n’est pas l’option la plus polie, c'est pourquoi l'annulation pure et simple du Match est la meilleure solution. Voici comment procéder sur Tinder via Android, iOS ou votre navigateur Web.

Lire également – Tinder : cette IA se propose de décrocher des rendez-vous à votre place sur le site de rencontre

Comment annuler un Match sur Tinder via Android et iOS

L'annulation d'un Match est très simple avec l'application Android. Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez Tinder et allez dans la section Messages.

Sélectionnez le fil de discussion de la personne avec laquelle vous souhaitez rompre la correspondance.

Cherchez l'icône du bouclier bleu dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur l’option permettant d’annuler le match dans la boîte à outils de sécurité.

Confirmez votre décision en appuyant sur “Oui, annuler le Match” dans la fenêtre contextuelle.

Si vous n'avez pas de fil de discussion avec la personne que vous souhaitez supprimer, suivez les mêmes étapes en appuyant sur la photo de profil de la personne dans la section des nouvelles correspondances.

Comment annuler un Match sur Tinder via le Web

Si vous utilisez Tinder sur un ordinateur, voici la marche à suivre pour annuler une rencontre depuis le site Web :

Connectez-vous à Tinder sur votre navigateur.

Sur la page d'accueil de Tinder, cliquez sur l'onglet Messages situé à droite de votre onglet Match

Sélectionnez le fil de messages du profil Tinder que vous souhaitez annuler. Si vous n'avez pas encore envoyé de message à cette personne, cliquez sur sa photo de profil sous l'onglet Match

Sur le côté droit de votre écran, faites défiler l'écran jusqu'à ce que vous trouviez l'option « Annuler le Match », puis cliquez dessus. Confirmez votre choix en sélectionnant « Oui, annuler le Match ».

Que se passe-t-il lorsque vous annulez un Match sur Tinder ?

L'annulation d'un Match est une action permanente. Selon le centre de sécurité de Tinder, lorsque vous annulez un Match, vous et l'autre personne disparaissez de la liste des rencontres de l'autre. En d'autres termes, vous ne verrez plus ou ne serez plus vu par la personne avec laquelle vous avez rompu la correspondance.

Gardez à l'esprit que cette mesure est irréversible, alors réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Toute conversation que vous avez eue avec cette personne disparaît également de vos messages Tinder. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de récupérer ces messages. Enfin, notez que Tinder ne préviendra pas la personne lorsque vous annulez le match. Le seul moyen qu’elle s’en rende compte et de surveiller si la communication a été interrompue.

Comment signaler et bloquer des utilisateurs

L'annulation d'un Match est différente du signalement d'une personne. Si vous rencontrez un comportement problématique et que vous souhaitez le signaler, cliquez sur l'icône à trois points située dans le coin supérieur droit du profil ou de la conversation de l'utilisateur et sélectionnez “Signaler” au lieu de l’option permettant de supprimer le match. Vous pouvez également choisir de bloquer la personne.

Le signalement est également permanent et entraîne la suppression de la personne de vos correspondances et de votre fil d'actualité. D’ailleurs, si vous avez besoin de conseils pour vous protéger des arnaques amoureuses, Tinder a déjà mis en place une campagne de sensibilisation sur le sujet.