Malgré sa popularité depuis de nombreuses années, les notes récentes de l’application de navigation Waze affichent souvent une étoile sur le Play Store de Google. Que se passe-t-il ?

Pourquoi Waze subit une vague de notes une étoile sur le Play Store

Quand vous pensez à une application de navigation sur Android, il y a normalement deux noms qui vous viennent spontanément en tête : Google Maps bien sûr, et Waze. Même si elle appartient à Google depuis 2013, Waze est toujours indépendante. Son principe est bien connu : les utilisateurs peuvent partager en temps réel ce qui se passe sur la route, que ce soit pour signaler un accident, des ralentissements, des travaux, un contrôle de vitesse ponctuel… Affichant plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store, le GPS communautaire est pourtant de plus en plus mal noté.

Récemment, les notes “une étoile” s’enchaînent, et toutes ou presque présentent un point commun : elles soulignent le fait que Waze, “c’était mieux avant”. L’accumulation de bugs gênants et surtout l’absence de réactivité pour les corriger sont ce qui irritent le plus les mécontents. Fin août dernier par exemple, le mode sombre de l’appli ne marchait plus via CarPlay, l’équivalent Apple d’Android Auto. Une situation potentiellement dangereuse, mais le correctif n’est arrivé qu’un mois plus tard.

Waze est de plus en plus noté “une étoile” sur Android

Ce genre de bugs n’est pas le seul grief des usagers. De nombreuses personnes racontent comment Waze les a conduit dans un trafic très dense, alors que son but premier est justement de proposer des itinéraires alternatifs pour éviter cela. D’autres expliquent que leurs trajets planifiés disparaissent sans raison, voire que l’application se ferme d’elle-même pendant le voyage. La majorité des gens déplore aussi l’accent mis sur le développement de fonctionnalités pas forcément utiles comme l’ajout de voix pour la navigation, au détriment de la correction des problèmes.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Waze affiche une note moyenne de 4,2 sur 5 pour 8 millions d’avis. Le GPS reste donc largement populaire. Certains s’attendent à sa disparition depuis son rachat par Google il y a 10 ans. La firme de Moutain View pourrait en effet l’intégrer à Google Maps, mais elle a toujours affirmé sa volonté de ne pas fusionner les deux systèmes. En pratique, Maps est plus orienté découverte de ce qu’il y a autour de vous, avec une composante de navigation, quand Waze met l’accent sur le trafic routier affiché en temps réel grâce à la communauté.

Source : autoevolution