Intel booste ses cartes graphiques, jusqu’à 268 % de gains selon les jeux

Les derniers drivers des cartes graphiques Intel Arc série A font bondir les performances en jeu. Le gain peut atteindre 268 % selon le titre et la version de DirectX, 11 ou 12.

Les amateurs de jeux vidéo sur PC vont généralement équiper leur machine avec une carte graphique Nvidia ou AMD. Mais à côté de ces deux mastodontes, il ne faut pas oublier qu'Intel propose aussi ce genre de composants. En parallèles de ses processeurs, le constructeur a en effet développé toute une gamme de GPU. Moins connus que ceux de la concurrence, ils n'ont pourtant pas à rougir en terme de performances. N'en déplaise à Bethesda qui semble les considérer, à tort, comme inférieurs.

Ce qui fait la force des cartes graphiques Intel, c'est que chaque mise à jour des drivers permet un gain de performance en jeu significatif sur bon nombre de titres. L'optimisation est en effet très marquée, que ce soit sur les jeux tournant via DirectX 11 ou Direct X 12. Les derniers pilotes en date, numérotés 31.0.101.5186 ou 31.0.101.5234 selon le modèle de la carte, ne font pas exception à la règle. Ils affichent un boost moyen impressionnant, en sachant qu'il peut grimper jusqu'à 268 %.

Les derniers drivers des cartes graphiques Intel Arc série A affichent des gains de performance impressionnants

Les drivers sont disponibles pour les cartes graphiques Intel Arc série A, entre autres, et ce sont avec elles que l'on mesure les gains les plus importants. On peut noter :

Juste Cause 4 (DX11) : 268 % de FPS en plus en moyenne, avec une définition de 1080p et les paramètres graphiques du jeu sur “Très élevés”.

(DX11) : en moyenne, avec une définition de 1080p et les paramètres graphiques du jeu sur “Très élevés”. Elex II (DX11) : 101 % de FPS en plus en moyenne, avec une définition de 1080p et les paramètres graphiques du jeu sur “Ultra”.

(DX11) : en plus en moyenne, avec une définition de 1080p et les paramètres graphiques du jeu sur “Ultra”. Space Engineers (DX11) : 101 % de FPS en plus en moyenne, avec une définition de 1080p et les paramètres graphiques du jeu sur “Extrême”.

En moyenne, le gain est de 37,4 %. Notez que les pilotes rendent aussi les cartes graphiques concernées compatibles avec des jeux récents ou à venir. Pour les Intel Arc série A, on trouve ainsi :