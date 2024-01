TikTok est le moteur de recherche préféré des jeunes, devant Google

Une enquête menée par Adobe montre que toute une génération d'internautes préfère effectuer ses recherches sur TikTok plutôt que sur des moteurs plus classiques comme Google.



Même si vous n'êtes inscrit dessus, vous n'avez pas pu passer à côté de TikTok. Le réseau social chinois a connu un engouement phénoménal au point que la concurrence s'est empressée de copier son concept de vidéos verticales courtes. YouTube a depuis ses Shorts, Instagram ses Reels… Pour les quelques personnes ne sachant vraiment pas ce qu'est TikTok, rappelons qu'il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous pouvez “scroller” à l'infini pour regarder des vidéos proposées en fonction de vos centres d'intérêts. L'algorithme apprend de vos habitudes et de vos interactions afin d'afficher des contenus qui vous intéressent. Le but est de vous garder le plus longtemps possible devant votre écran.

Mais ce n'est pas la seule fonction du service. Bien que ce ne soit pas sa vocation première, il se trouve que Tiktok sert de plus en plus de moteur de recherche. L'affirmation peut étonner, mais elle est pourtant bien réelle d'après les résultats d'une enquête menée par les équipes d'Adobe aux États-Unis. Elles ont interrogé à la fois des particuliers et des professionnels et il ressort que 41 % des participants ont déjà utilisé TikTok pour effectuer une recherche.

Google est has been, les jeunes font leurs recherches sur TikTok

La recherche la plus courante concerne des nouvelles recettes de cuisine (36 %), suivie par des nouveaux morceaux de musique (35 %) puis par des astuces de type Do It Yourself (34 %). Une personne plus jeune est plus encline à se servir de TikTok pour ses recherches. C'est le cas pour 64 % des membres de la Gen Z (personnes nées entre 1997 et 2010), tandis que seuls 49 % des Millennials (nés entre 1984 et 1996) préfèrent le réseau social à d'autres moteurs.

Plus globalement, 1 personne de la Gen Z sur 10 aux États-Unis est plus susceptible de se tourner vers TikTok que vers Google. En revanche, le moteur de recherche d'Alphabet reste perçu comme le plus fiable dans 91 % des cas. TikTok arrive en 4e position avec 17 % seulement. Reste à mesurer la pertinence des informations trouvées sur le réseau social chinois, surtout quand on sait qu'il ne fait rien pour empêcher les plus jeunes de s'inscrire, qui sont potentiellement les plus influençables.