La Freebox V9 avec du Wi-Fi 7, la PS5 Tiny est encore plus petite que la Slim, le récap

Un bout de code de Freebox OS a peut-être déjà dévoilé que la Freebox V9 sera compatible Wi-Fi 7, un youtubeur créé une toute nouvelle version minuscule de la PS5, les fusées de SpaceX perturbent les GPS, c’est le récap.

Free s’apprête à annoncer une toute nouvelle Freebox d’ici les prochaines semaines, et on sait peut-être déjà qu’elle prendra en charge la nouvelle norme Wi-Fi 7. De son côté, un Youtubeur s’est lancé un défi colossal : réduire considérablement la taille de la PS5 en créant une console toute petite. Enfin, les récents lancements de fusées de SpaceX ont déréglé de nombreux systèmes en créant des trous dans l’ionosphère. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 30 novembre 2023.

Free pourrait lancer la première box Internet Wi-Fi 7

Le code source de Freebox OS, le logiciel permettant de configurer les routeurs de Free, a récemment été mis à jour, incluant des références à la norme Wi-Fi 7. La future Freebox V9, en cours de développement, pourrait ainsi être la première box à bénéficier du Wi-Fi 7, offrant une amélioration potentielle de la bande passante, la gestion simultanée de plusieurs appareils connectés, et une stabilité accrue des connexions, la plaçant en avant de la concurrence, y compris la récente Livebox 7 d'Orange.

Lire – Freebox V9 + Wi-Fi 7 = l’alliance parfaite pour du haut débit dans toute la maison

La PS5 Slim est bien plus grosse que cette nouvelle PS5 Tiny

La nouvelle version amincie de la PS5, la PS5 Slim, est désormais disponible en France, mais certains critiques estiment que la différence de taille par rapport au modèle précédent n'est pas assez significative. Un créateur sur la chaîne YouTube Not From Concentrate a alors décidé de fabriquer sa propre version de la console, baptisée la PS5 Tiny, en réduisant encore plus les dimensions de la PS5 Slim, réalisant une version sobre, minimaliste et esthétiquement séduisante.

Lire – PS5 Slim : la console de Sony est encore trop grosse pour vous ? Vous allez adorer la PS5 Tiny

Les fusées SpaceX pourraient bien dérégler de nombreux systèmes électroniques

Un phénomène appelé “aurore SpaceX” se manifesterait par la formation de boules de lumière rouge dans le ciel, causées par la combustion du second étage des fusées SpaceX. Ces boules de lumière, visibles à l’œil nu, résultent en réalité de trous dans la ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre située entre 60 et 1000 km du sol. Certains astronomes s'inquiètent de l'impact de ces trous sur les transmissions par ondes radio et estiment que leur effet sur l'astronomie est encore en cours d'évaluation.

Lire – Les fusées SpaceX créent des trous lumineux dans le ciel et c’est un problème