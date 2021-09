TikTok prend des mesures contre un nouveau challenge stupide et illégal

TikTok a décidé de prendre des mesures face au “Devious Lick”, un nouveau challenge devenu viral sur la plateforme. Le principe est aussi simple que stupide et illégal : il invite les utilisateurs à voler n'importe quel objet dans son établissement scolaire.

TikTok, l'application vidéo numéro 1 sur Android et iOS, paie régulièrement la rançon du succès avec l'apparition de challenges souvent stupides, parfois dangereux, et quelques fois illégaux. On se souvient par exemple du “silhouette Challenge”, une danse sexy néanmoins dangereuse pour les utilisateurs, ou encore de ce challenge qui invitait les gens à se brosser les dents avec une éponge Monsieur Propre. Une très bonne idée, assurément.

Et comme un challenge en chasse un autre, voilà qu'un nouveau défi a pris le relais sur TikTok. Baptisé “Devious Lick”, ce challenge a pris de l'ampleur lors de la rentrée des classes aux États-Unis. Le principe est simple : les utilisateurs sont invités à voler n'importe quel objet qui provient de leur établissement scolaire. Très rapidement, la tendance est devenue virale, avec plus de 109 000 vidéos publiées début septembre 2021.

TikTok bannit un nouveau challenge de sa plateforme

De fait, on pouvait observer des petits malins voler du matériel scientifique comme des microscopes, ou encore des enceintes, des haut-parleurs, des ordinateurs, sans oublier des distributeurs de papier toilettes, de savons ou de gel hydroalcoolique. Très judicieux en période de crise sanitaire. Sans surprise, de nombreux établissements scolaires ont fait le rapprochement entre des vols récents de matériels et le challenge “Devious Lick”. Plusieurs déclarations publiques ont été publiées pour inviter les élèves à rendre les objets subtilisés et inciter les parents à en discuter avec leurs enfants.

Et comme vous vous en doutez, TikTok ne pouvait pas rester les bras croisés. Dès ce mercredi 15 septembre 2021, TikTok a supprimé le hashtag “Devious Lick” et a bloqué les vidéos relatives à ce challenge. En outre, tous les recherches portant sur ce thème renvoient vers une page indiquant que qu'il est associé à un comportement qui viole les directives communautaires de TikTok. “Nous attendons de notre communauté qu'elle reste en sécurité et qu'elle crée de manière responsable, et nous n'autorisons pas les contenus qui encouragent ou permettent des activités criminelles”, a assuré la plateforme dans les colonnes du site américain Insider.

