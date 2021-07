Ce challenge TikTok conseille de se brosser les dents avec une éponge Mr. Propre !

Un nouveau challenge ahurissant vient de débarquer sur TikTok. Dans une vidéo, une internaute conseille à ses abonnés de se brosser les dents avec une éponge ménagère de la marque Mr. Propre. La jeune femme affirme que sa dentition n'en souffre pas et que ses dents sont plus belles que jamais. Evidemment, il s'agit d'une très mauvaise idée.

Depuis juin dernier, un challenge encourageant les internautes à se laver les dents avec une éponge ménagère s'est popularisé sur TikTok, rapporte Local21News. Ce challenge a été initié par une jeune femme appelée Heather Dunn. Le compte TikTok de celle-ci compte plus de 24 000 abonnés. Elle y partage des moments de la vie quotidienne et des astuces diverses.

Dans une vidéo désormais supprimée, Heather Dunn explique comment elle parvient à entretenir sa dentition. “Il s'agit d'une gomme magique. […]J'en prends un petit morceau minuscule et je le mouille, ne touchez pas vos gencives” explique Heather Dunn, affirmant procéder de la sorte depuis deux ans.

Un dentiste met en garde : ce challenge TikTok va détruire vos dents !

La vidéo a généré plus de 255 800 j'aime et plus de 5 000 commentaires. Dans les commentaires de la séquence, on se rend compte que de nombreux internautes ont essayé la méthode “révolutionnaire” de la jeune influenceuse. Rassurez-vous, de nombreux utilisateurs se sont aussi opposés à cette pratique.

Ces internautes rappellent que l'éponge Gomme Magique de la marque Mr.Propre est une éponge destinée à nettoyer l'intérieur d'une maison. “Mr. Propre Gomme Magique fait disparaître les traces de saleté tenaces comme la graisse brûlée, les marques de feutres, les résidus de savon et la poussière, en un éclair” explique Mr.Propre sur la page Amazon du produit. La boite de l'éponge interdit d'ailleurs l'utilisation de celle-ci sur le corps humain. Ce n'est pas vraiment une surprise.

Comme l'explique le Dr. Benjamin Winters, un dentiste qui réalise des vidéos YouTube, l'éponge de Mr.Propre est proche d'un papier de verre ! “C'est essentiellement de la mousse qui est dure comme du verre et agit comme un papier de verre vraiment abrasif, ce qui signifie, oui, vos dents sont blanches parce que vous avez frotté tout l'émail” met en garde le Dr. Benjamin Winters. Bref, on vous conseillera plutôt de rester fidèle à votre brosse à dents.

