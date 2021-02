TikTok : les autorités alertent sur le “silhouette challenge”, cette danse sexy à la mode

Le “silhouette challenge”, l'un des derniers challenges à la mode sur TikTok, inquiète les autorités françaises. Les gendarmes appellent les utilisateurs à se montrer vigilant, assurant que les vidéos produites peuvent facilement être détournées afin de voir les personnes entièrement nues.

Les réseaux sociaux ont toujours leur lot de challenges, parfois idiots, parfois dangereux, comme le IceBucket Challenge, le terrifiant Momo Challenge qui a poussé plusieurs enfants au suicide, ou encore le 48H Challenge qui invitait des ados à s'enfuir de leur domicile pendant deux jours. En ce vendredi 19 février 2021, les gendarmes du Nord souhaitent avertir les utilisateurs des conséquences potentiellement désastreuses du “Silhouette Challenge”, le nouveau défi à la mode sur TikTok.

Le principe du “Silhouette Challenge” est simple. Il suffit de se filmer dans un encadrement de porte, en petite tenue ou entièrement nu. Les utilisateurs prennent ensuite la pose, et grâce au filtre rouge “Vin Rouge” issu de Snapchat, seuls les contours du corps apparaissent, laissant seulement entrevoir la silhouette.

En quelques semaines seulement, ce défi est devenu viral et les hashtags #silhouettechallenge et #silhouette cumulent à eux de deux un milliard de vues. Seulement et comme le précisent les gendarmes, une multitude de tutoriels sont apparus sur la toile pour bidouiller ces vidéos et retirer le filtre afin de voir clairement l'utilisateur ou l'utilisatrice dénudée.

À lire également : TikTok renforce ses paramètres de confidentialité pour les plus jeunes et leur impose un profil privé

“Nous avons testé par le biais de différentes applications ou logiciels et nous avons malheureusement pu constater qu'il devient vite très rapide de faire disparaître le filtre rouge”, assurent les gendarmes dans une publication Facebook. Outre les forces de l'ordre, de nombreux utilisateurs et utilisatrices avertissent des dangers du “Silhouette Challenge”, invitant les TikTokeurs et TikTokeuses à ne pas céder à cette nouvelle mode. Sous peine de voir des vidéos d'eux dénudés finir sur des sites à caractère pornographiques par exemple.

Pour rappel, TikTok s'est récemment attaqué au porno sur sa plateforme en supprimant plus de 470 000 comptes coupables d'avoir diffusé du contenu pornographique. L'application la plus téléchargée de 2020 a également ciblé les comptes impliqués dans des réseaux de prostitution. En outre, 54 338 comptes frauduleux ont été bannis définitivement du réseau social.

Source : Gendarmerie du Nord