TikTok permet désormais de diffuser du contenu pour adultes en live

TikTok vient de mettre à jour son règlement concernant les Lives. Les utilisateurs pourront désormais aborder des thématiques plus adultes, telles que les sujets traumatiques ainsi que l’usage d’un langage grossier. En revanche, les contenus sexuellement explicites sont toujours bannis de la plateforme.

Régulièrement, TikTok change son règlement pour s’adapter aux besoins de ses utilisateurs — et pour faire face aux nombreuses polémiques que l’application suscite. Ces derniers temps, le réseau social semble mettre un point d’honneur à protéger ses utilisateurs les plus jeunes, particulièrement nombreux sur la plateforme. Aussi, la dernière mise à jour des CGU peut paraître étonnante au premier abord.

En effet, l’onglet Live de l’application obtient plus de liberté, puisque les créateurs peuvent désormais diffuser du contenu considéré pour adultes. Pour autant, nous sommes encore bien loin de voir des personnes dénudées sur l’application, les contenus sexuellement explicites étant toujours bannis de cette dernière. En revanche, les utilisateurs ont dorénavant la possibilité d’aborder des thématiques plus matures.

TikTok réserve désormais ses Lives aux utilisateurs majeurs

Ainsi, certains sujets difficiles pourront être discutés en direct sur le réseau social, tout en ayant une plus grande liberté de langage en pouvant prononcer certains mots grossiers. Il revient alors de la responsabilité du créateur de s’assurer que son audience est assez mature pour pouvoir regarder ce type de contenus. C’est certainement la raison pour laquelle TikTok va effectuer un deuxième changement majeur. À compter du 23 novembre prochain, il faudra avoir au moins 18 ans pour lancer un Live.

Cette restriction est fixée à 16 ans à ce jour, ce qui n’a pas manqué de causer de nombreux problèmes, tels que l’abus psychologique de certains créateurs par des spectateurs plus âgés, ou des menaces lancées à des établissements scolaires par les utilisateurs. À ce sujet, TikTok devrait bientôt permettre de bloquer certains mots-clés dans les commentaires d’un Live.

Rappelons enfin que le réseau social chinois prévoit d’empêcher les utilisateurs les plus jeunes d’accéder à certains streams, renforçant encore la protection autour des contenus difficiles. Dernière fonctionnalité en développement : il sera bientôt possible d’inviter d’autres utilisateurs dans ses Live, via un système de grille à l’écran.