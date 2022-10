Discord lance un abonnement Nitro Basic moins cher et prend enfin en charge YouTube

Discord vient d’annoncer plusieurs nouveautés pour sa plateforme de messagerie, puisque l’entreprise a lancé un abonnement Nitro Basic ainsi qu'une nouvelle fonction Activités qui comprend l'intégration de YouTube et des jeux occasionnels.

Discord et YouTube ont finalement réparé leurs relations tendues grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée YouTube Watch Together, qui permet aux utilisateurs de Discord de synchroniser leur visionnage de vidéos YouTube en quelques clics. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie d’un nouveau mode plus large appelé Activités. L’entreprise avait récemment ressuscité les forums, les utilisateurs ont donc le droit à de nombreuses nouvelles fonctionnalités en seulement quelques semaines.

Ces nouvelles « activités » seront disponibles via un nouveau bouton en forme de fusée, juste à côté du bouton de partage d'écran. En cliquant dessus, tous les utilisateurs pourront prendre part à deux activités, dont « Regarder ensemble » ou jouer au nouveau titre Mini Putt Party. Si un ami participe déjà à l'une ou l'autre de ces activités, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre l'activité ».

Lire également – Xbox : le chat vocal Discord est enfin disponible pour tous

Discord lance un nouveau forfait encore moins cher

La société vient d'annoncer la disponibilité mondiale de Nitro Basic, un niveau d'abonnement plus abordable qui coûte 2,99 euros par mois, soit moins d'un tiers de l'abonnement Nitro, dont le prix est de 9,99 euros par mois. Ce nouveau forfait permettra aux utilisateurs de Discord d'utiliser des emoji personnalisés et de télécharger des fichiers de 50 Mo, mais il ne comprendra pas les boosts de serveur, le streaming vidéo HD, les avatars animés et les profils personnalisés que l'on trouve dans le plan Nitro de 9,99 euros.

Nitro Basic sera disponible dans le monde entier à partir du 20 octobre. Les utilisateurs pourront se rendre dans les paramètres utilisateur puis dans Nitro pour voir s'il est déjà disponible pour eux. Il faudra attendre sa sortie pour connaître son tarif en euros, mais ce dernier ne devrait pas être différent du prix en dollars. D’ailleurs, avec le lancement de Nitro Basic, Discord mettra fin à Nitro Classic, qui était disponible à seulement 4,99 euros par mois.

Ceux qui s'abonnent à Discord Nitro auront accès à un plus large éventail d'activités. Une seule personne dans un appel doit être abonnée et ces activités peuvent ensuite être partagées avec les autres participants à l'appel. Ces activités élargies comprennent des jeux supplémentaires, dont notamment les dames, les échecs, le land-IO, la ligue de lettres, le Blazing 8s et la soirée poker.