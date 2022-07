TikTok veut empêcher les enfants d’accéder à certains streams

TikTok essaie tant bien que mal de renforcer la protection des mineurs sur sa plateforme, alors que deux fillettes viennent de perdre la vie en tentant de reproduire un challenge dangereux. Le réseau social teste une fonction permettant de limiter l'accès à un stream aux utilisateurs majeurs seulement.

Depuis ces derniers mois, l'image de TikTok a été entachée par plusieurs polémiques, liés notamment à des challenges dangereux ou qui poussent à commettre des actions illégales. On se souvient par exemple de ce défi qui invitait les utilisateurs à voler des objets au sein de leur établissement scolaire. Bien plus grave cette fois-si, nous avons appris ce mercredi 6 juillet 2022 que deux fillettes de 8 et 9 ans avaient perdu la vie en tentant un challenge dangereux.

En novembre 2021, TikTok avait pourtant déclaré qu'il faisait tout son possible pour renforcer la détection de ces défis risqués… Mais visiblement, ces efforts ne sont pas suffisants. Or et selon des images partagées par le cabinet d'études Watchful.ai, TikTok teste actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant de limiter l'accès aux livestreams aux utilisateurs majeurs âgés de 18 ans et plus.

Tiktok veut empêcher les enfants d'accéder à du contenu pour adultes

Le réseau social a confirmé que ce paramètre était en phase de test auprès de quelques utilisateurs. Comme le démontre les quelques captures d'écran relayées par l'appli, les utilisateurs pourront donc activer un bouton “Thèmes matures” pour bloquer l'accès de leurs streams aux mineurs.

Attention toutefois, cette restriction 18+ ne représente pas un moyen pour les utilisateurs de diffuser du contenu pour adultes. Il s'agit plutôt d'un moyen pour les créateurs d'empêcher les mineurs de tomber sur des contenus destinés à un public adulte ou susceptibles de ne pas les intéresser. Il y a quelques mois, TikTok avait déclaré qu'il souhaitait développer un système permettant d'identifier et de restreindre l'accès à certains types de contenus pour les adolescents.

“Nous avons entendu directement de nos créateurs qu'ils ont parfois le désir de ne toucher qu'un public spécifique plus âgé. Par exemple, ils peuvent créer une comédie avec un humour pour adultes, ou offrir des conseils ennuyeux pour les enfants sur le monde professionnel. Ou bien parler d'expériences de vie très difficiles”, explique Tracy Elizabeth, responsable de la politique de TikTok aux Etats-Unis. “Compte tenu de la diversité des sujets abordés, nous testons des moyens de donner aux créateurs les moyens d'atteindre le public visé par leur contenu spécifique”. Pour l'heure, nous ne savons pas quand cette fonctionnalité sera disponible en France.

Source : TechCrunch