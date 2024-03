L'ancien PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, envisage d'acheter TikTok, une perspective qui soulève des inquiétudes au vu de son passé controversé à la tête de l'entreprise de jeux vidéo. Ce changement de propriétaire intervient dans un contexte législatif tendu aux États-Unis, où une nouvelle loi pourrait contraindre TikTok à la vente ou à l'interdiction.

Dans un contexte où TikTok fait face à une pression accrue, avec des menaces d'interdiction après avoir avoué que les données de certains utilisateurs sont stockées en Chine. Le soutien bipartite au projet de loi, appuyé par le Président Biden, impose à la plateforme un choix décisif : se détacher de ByteDance ou quitter le marché américain.

Microsoft est potentiellement en ligne de mire pour cette acquisition. Cette perspective offre à l’entreprise une occasion de revenir dans la course auprès d’un public plus jeune, après une tentative avortée en 2020. Mais de nouveaux potentiels acquéreurs viennent d'entrer en scène. Et ceux-ci font monter la tension entre la protection des données personnelles et les droits à la liberté d'expression, entraînant des conséquences qui pourraient dépasser largement le cadre de l’application et affecter des millions d'utilisateurs.

Le potentielle repreneur de TikTok est inquiétant

Bobby Kotick, connu pour ses plus de 30 ans à la tête d'Activision Blizzard, montre un intérêt marqué pour l'acquisition de TikTok. Sa proposition révélée lors d'un dîner de conférence où figuraient des personnalités telles que Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Zhang Yiming, président exécutif de ByteDance, entreprise mère de la plateforme, pourrait transformer radicalement le paysage médiatique si elle venait à se concrétiser.

En effet, le mandat de Kotick chez Activision Blizzard s'est terminé dans la controverse, avec des accusations graves concernant la culture d'entreprise et la gestion des allégations de harcèlement. L'idée qu’il puisse prendre les rênes de TikTok, plateforme au cœur de la vie de millions d'utilisateurs, suscite des inquiétudes légitimes quant à la gouvernance future de l'application. De plus, l'implication potentielle d'OpenAI dans cette acquisition complique encore plus cette affaire.

C'est aussi l'utilisation des données de la plateforme pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui suscite des préoccupations quant au respect de la vie privée et à l'éthique de l'exploitation des contenus générés par les utilisateurs. Cette perspective pourrait transformer profondément TikTok, éloignant la plateforme de ses origines en rendant l'application moins personnelle et peut-être un peu trop curieuse sur nos vies.

Source : The Wall Street Journal