Gcash arrive en France, Apple Pay et Google Play se sont enfin trouvé un vrai concurrent

Si vous avez l’habitude de payer pour vos achats en utilisant votre smartphone, vous devriez bientôt apercevoir un nouveau logo aux côtés de ceux de Google Pay ou d’Apple Pay dans les magasins : celui de Gcash. Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette application.

Alors que les paiements par smartphone et sans contact ont explosé depuis la pandémie de COVID-19, quelques sociétés dominent actuellement le marché, dont notamment Google Pay et Apple Pay. Cependant, une toute nouvelle application fait aujourd’hui son arrivée en France : GCash.

Le service de paiement mobile est originaire des Philippines. Il est développé et est géré par la société philippine Mynt, une filiale de Globe Telecom, l'un des principaux opérateurs de télécommunications du pays. L’entreprise vient d’annoncer l'arrivée de GCash en France, à Hong Kong, en Italie, au Japon, à Macao, en Malaisie, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis.

GCash, qu’est-ce que c’est ?

GCash est un portefeuille numérique qui permet d'effectuer la plupart des services financiers disponibles sur un compte bancaire de base. Cette plateforme, accessible sous forme d’application mobile, vous permet notamment de conserver de l'argent, de transférer de l'argent, d'acheter de la marchandise et même de payer diverses factures.

Le service est si populaire aux Philippines qu’il était utilisé par près de 81 millions d’utilisateurs en mai 2023, soit près de 85% de la population locale. Comme WeChat en Chine, elle est presque devenue indispensable, et compte désormais se faire une place sur le marché international. Contrairement aux guichets automatiques, aux cartes de crédit ou aux espèces, GCash affirme que son service élimine les inconvénients liés aux taux de change élevés et aux frais supplémentaires.

GCash Global Pay a été lancé en 2021 au Japon en collaboration avec Alipay+, et c’est désormais en France que l’on pourra utiliser le service au cours des prochaines semaines. Cela devrait être particulièrement pratique pour de nombreux touristes asiatiques, qui n’utilisent pas toujours Google Pay ou Apple Pay.

Gcash, comment ça marche ?

Avec GCash téléchargé et activé sur votre smartphone, c'est comme si vous transportiez votre argent sur votre téléphone. Vous pouvez l'emporter partout et effectuer tous types d'achats sans avoir à transporter de l'argent liquide ou à communiquer les informations de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit à qui que ce soit, à l’instar de PayPal.

Pour utiliser GCash, les utilisateurs doivent d'abord charger leur portefeuille électronique. Pour cela, ceux-ci peuvent lier leur compte bancaire ou leur carte de crédit pour effectuer des transferts d'argent vers leur portefeuille GCash.

Une fois le portefeuille GCash alimenté, les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs de GCash en utilisant simplement leur numéro de téléphone mobile. C'est un moyen simple et efficace de réaliser des transferts d'argent, que ce soit pour effectuer des paiements ou envoyer de l’argent à ses amis.

Pour payer avec GCash en France, voici comment vous y prendre :

Vous devrez d’abord rechercher le logo Alipay+ et GCash , que ce soit à la caisse d’un magasin ou sur une boutique en ligne

, que ce soit à la caisse d’un magasin ou sur une boutique en ligne Sur l'application GCash, appuyez sur Pay Abroad with Alipay+ et laissez le commerçant scanner votre code QR ou scannez le code QR du commerçant. Vous pouvez également rentrer le numéro de téléphone mis à disposition par le magasin.

Vérifiez le montant et cliquez sur “Payer”

GCash offre également la possibilité de payer des factures directement depuis l'application. Les utilisateurs peuvent régler leurs factures d'électricité, d'eau, de téléphone, et bien d'autres, en quelques clics. Il est également possible d’acheter du crédit de téléphonie mobile directement depuis l'application, et même créer un compte de gestion financière, où les utilisateurs peuvent économiser et investir de l'argent. Cependant, ces fonctionnalités ne sont pour l’instant disponibles qu’aux Philippines.