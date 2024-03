Google Wallet : ne perdez plus vos cartes d’embarquement et vos tickets de cinéma avec cette nouvelle fonctionnalité

Google Wallet devient encore plus multifonction avec sa dernière mise à jour, qui permet d'y stocker ses cartes d'embarquement ainsi que ses places de cinéma. Ces derniers pourront être extraits automatiquement des mails de l'utilisateur, à condition bien sûr qu'il utilise Gmail.

Google Wallet est l'application rêvée de ceux qui perdent toujours tout. Avec elle, votre portefeuille ne sert presque plus à rien, puisqu'elle permet de stocker quasiment tous les documents indispensables. Et plus le temps passe, plus celle-ci est capable de numériser de papiers en tout genre qui traînent dans vos poches. Dernièrement, l'application est notamment devenue capable de stocker vos titres de transport, aussi bien temporaires que vos cartes d'abonnement.

Mais le travail n'est pas encore terminé, puisqu'il reste des documents à numériser – et des processus à automatiser. À commencer du côté des loisirs. Lorsque vous réservez une place de cinéma en avance, vous n'avez pas forcément envie de perdre du temps à la borne à retirer votre ticket, encore à moins imprimer celui-ci de chez vous. Fort heureusement, Google Wallet propose désormais de le stocker pour vous.

Google Wallet va scanner votre Gmail à la recherche de documents à stocker

En effet, fans un récent billet de blog, Google explique que l'application va désormais ajouter automatiquement toutes les places de cinéma qu'elle détecte dans les mails de son utilisateur, reçu via un courriel de confirmation. Néanmoins, la firme précise que la fonctionnalité ne sera activée qu'auprès d'un certain nombre de chaînes de cinéma et qu'elle “prévoit de l'étendre à' l'avenir”. Notez également qu'il faudra utiliser Gmail pour que l'option fonctionne correctement.

Bonne nouvelle : les cartes d'embarquement reçues par mail auront droit au même traitement. Là encore, seules certaines compagnies aériennes vous permettront de stocker automatiquement la carte d'embarquement dans Google Wallet, en attendant que d'autres entreprises rejoignent le programme. Une addition bienvenue à l'arrivée des voyages en avion sur les montres connectées. Enfin, Google précise qu'il faudra recevoir un code QR complet pour que celui-ci soit scanné automatiquement.