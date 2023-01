TikTok va permettre aux cinéphiles de taguer des films et séries dans leurs vidéos

Dans sa quête perpétuelle de nouvelles fonctionnalités, TikTok s’adresse cette fois aux férus de cinéma et de séries TV. Ces derniers sont en effet nombreux sur l’application et n’hésitent pas à poster des extraits de leurs œuvres préférées. Désormais, ils pourront également identifier plus facilement ces dernières, grâce à une option dédiée en amont de la publication.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne : TikTok compte bien remplacer un jour YouTube. Pour cela, l’application se renouvelle perpétuellement à grand renfort de nouvelles fonctionnalités inspirées sa grande sœur, jusqu’à parfois même délaisser ce qui a fait son identité originelle. TikTok ne compte néanmoins pas s’arrêter en si bon chemin et cible désormais les cinéphiles et autres adeptes de séries TV, de plus en nombreux sur sa plateforme.

Plusieurs types de contenus s’intéressent en effet à cet univers, qu’il s’agisse d’analyse ou tout simplement de montages en hommage aux œuvres préférées de leurs créateurs. Problème : ces vidéos sont régulièrement bombardées de commentaires demandant à l’auteur de fournir le nom de tel film ou de telle série. Voilà pourquoi TikTok s’apprête à grandement leur faciliter la vie.

TikTok permet d’indiquer directement le nom des films et séries dans les vidéos

En effet, dès aujourd’hui, les utilisateurs américains et britanniques ont accès à une nouvelle option au moment de publier leurs vidéos. Celle-ci permet de taguer le film ou la série qui apparaît dans cette dernière. Le nom apparaîtra alors sur la vidéo, donnant la possibilité aux spectateurs de cliquer dessus. Une fois chose faite, ceux-ci auront accès à nombre d’informations concernant l’œuvre en question.

Pour mettre au point cette fonctionnalité, TikTok a signé un partenariat avec IMDb afin d’avoir accès à sa banque de données. Ainsi, les utilisateurs cliquant sur le nom du film ou de la série pourront visionner les acteurs qui s’y trouvent, la personne ayant réalisé l’œuvre, la note donnée par les utilisateurs, etc. Enfin, TikTok proposera d’autres vidéos contenant le tag de l’œuvre spécifiée dans un onglet dédié. On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible en France.