TikTok ajoute enfin un bouton « je n’aime pas » dans les commentaires des vidéos

Le réseau social TikTok vient de déployer un nouveau moyen pour les utilisateurs de faire le tri entre les commentaires positifs et négatifs. Les utilisateurs peuvent désormais « liker » ou « disliker » les commentaires d’autres internautes.

Il n’est pas rare que la section commentaires de certaines publications sur les réseaux sociaux devienne un véritable cloaque. Sur TikTok en particulier, il est particulièrement difficile de faire le tri parmi tous les commentaires de mauvais goût, car la plateforme ne met pas souvent en avant les avis les plus constructifs.

Cela pourrait bientôt changer, car la plateforme vient d’annoncer une nouvelle façon pour la communauté de donner leurs avis à propos des commentaires d’autres utilisateurs. Après avoir testé la fonctionnalité pendant plusieurs mois, TikTok permet enfin aux utilisateurs de cliquer sur « je n’aime pas », représenté par un « pouce vers le bas » dans la section des commentaires.

TikTok permet enfin de faire le tri dans la section des commentaires

Bien qu'il n'y ait pas de règles spécifiques pour l'utilisation de cette fonctionnalité, le réseau social infesté par les fakes news a déclaré que la nouvelle méthode d'interaction lui permettrait de mieux voir les commentaires « inappropriés ou non pertinents ». Ainsi, on imagine que plus un commentaire recevra de pouces vers le bas, plus celui-ci sera masqué pour les autres internautes.

Il convient de préciser que les utilisateurs ne seront pas en mesure de voir combien de fois leur commentaire a reçu de « dislike », et qu’il sera possible pour ceux ayant donné leur avis de revenir sur leur décision s’ils le souhaitent.

TikTok se met donc enfin au niveau de quelques autres plateformes qui permettent déjà de « ne pas aimer » les commentaires d’autres personnes, comme YouTube ou Reddit. Si votre commentaire est insultant ou n’est tout simplement pas pertinent, ce dernier aura désormais beaucoup plus de chances de tomber dans l’oubli. Un tel changement pourrait bien permettre de réduire la toxicité du réseau social, mais il faudra probablement attendre plusieurs mois pour savoir si la nouvelle fonctionnalité a amélioré l'espace commentaire des vidéos.