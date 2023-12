Thermostat connecté : le kit de démarrage Tado V3+ est bradé à -43%

Le kit de démarrage Tado V3+ composé d’un thermostat connecté d’ambiance sans fil, d’un bridge de connexion et de 4 têtes thermostatiques est bradé chez Darty à 299,99 € au lieu de 529,99 € en temps normal.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Tado est l’une des marques les plus appréciées sur le marché des thermostats connectés. Elle propose des solutions efficaces pour optimiser votre consommation d’énergie et réaliser d'importantes économies. Le thermostat connecté Tado V3+ est son produit phare.

Il est proposé en ce moment dans un pack complet constitué du thermostat d'ambiance, d'un pont de connexion ainsi que de 4 têtes thermostatiques pour contrôler le chauffage de plusieurs pièces individuellement.

Thermostat connecté Tado V3+ : 230 € de réduction sur ce pack complet

Ce kit de démarrage est vendu habituellement à 529,99 € chez Darty mais grâce à une promotion en cours sur son site, vous pouvez profiter d’une réduction de 43%. Le pack vous revient ainsi à 299,99 €.

Quand on sait que chaque tête thermostatique Tado est vendue 90 € et que le kit de base composé du thermostat d’ambiance et du bridge de connexion est à 220 €, l’ensemble devrait en temps normal revenir à 580 €. Il s’agit donc d’une opportunité pour obtenir l’ensemble à un prix forfaitaire.

Notez que le Tado V3+ est compatible avec la majorité des chaudières à gaz et au fioul. Il est aussi l’un des rares thermostats à être compatibles avec les splits de climatisation / pompe à chaleur. Les têtes thermostatiques fonctionnent individuellement et indépendamment du thermostat central. Vous pouvez donc contrôler directement vos radiateurs.

Enfin, le thermostat connecté Tado offre différentes fonctionnalités très pratiques : programmation intelligente selon différents scénarios, détection de fenêtre ouverte, géolocalisation, détails de votre consommation d'énergie, etc.

La géolocalisation permet de règler automatiquement le chauffage selon que vous soyez présent, absent ou peu avant votre retour à la maison. Le thermostat connecté Tado V3+ est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant.