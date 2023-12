Grâce au Ring Intercom, contrôlez facilement votre vieil interphone à distance

Amazon propose le dispositif parfait pour transformer quasiment n'importe quel interphone classique en une sonnette connectée, avec toutes les possibilités qui vont avec. Avec le Ring Intercom, vous pourrez notamment ouvrir la porte de votre immeuble à un livreur, même quand vous n'êtes pas là. Il est actuellement en promotion à 50 € au lieu de 130 €.

Les sonnettes intelligentes sont désormais incontournables dans les maisons qui se veulent connectées. Mais difficile d'y avoir accès quand on vit dans un appartement. Un module extérieur devra remplacer la platine d’interphone à l'entrée de votre immeuble.

Mais c'est ici qu'intervient le Ring Intercom. Ce dispositif que propose la filiale d'Amazon va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Tel un Chromecast qui transforme les vieux téléviseurs en TV connectées, l'Intercom vient se relier au combiné intérieur de votre interphone et cela change tout. Aucune installation n'est à faire sur la platine en bas de l'immeuble.

Ring intercom : une installation facile, sans l'intervention d'un professionnel

Le dispositif se présente sous la forme d'un petit boîtier à peine plus grand qu'un interrupteur. Il vient se fixer au mur, à quelques centimètres de l'interphone. Il faudra au préalable ouvrir les deux appareils et les relier en filaire.

Ring (Amazon) propose un kit d'outillage dans la boîte ainsi que des instructions qui vous permettent de faire l'installation facilement par vous-même. Cela devrait prendre une demi-heure environ, mais tout dépend de votre combiné. Certains modèles sont plus faciles à démonter que d'autres.

Notez que si Ring promet une compatibilité de l'Intercom avec la grande majorité des combinés d'interphones classiques, il convient tout de même de vérifier que votre modèle est compatible en effectuant un test à cette adresse.

Débloquez la porte de votre immeuble avec votre smartphone ou Alexa

C'est l'une des fonctionnalités les plus utiles du Ring Intercom. Plus besoin d'être à la maison ou de vous déplacer vers l'interphone pour ouvrir à un visiteur qui se trouve en bas de l'immeuble. Grâce à l'application Ring, vous pourrez communiquer avec celui-ci depuis votre smartphone ou grâce à Alexa, même en étant à des kilomètres de votre domicile.

Le dispositif est aussi utile pour les familles. Il est en effet possible de partager le contrôle de l'interphone avec des membres de votre foyer. N'importe quel utilisateur autorisé pourra ainsi répondre ou ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble.

Le Ring Intercom vous permet aussi de réceptionner plus facilement des colis. Vous pourrez gérer votre emploi du temps avec moins de stress quand vous attendez un livreur. Il suffit de lui ouvrir à distance quand vous n'êtes pas là et il pourra déposer le colis devant votre porte, à un endroit sécurisé que vous lui aurez indiqué ou simplement chez le voisin quand c'est possible.

Lorsqu'il s'agit d'un colis livré par Amazon, c'est encore plus simple. Grâce à la vérification automatique des livraisons, vous pourrez bénéficier d'une livraison sécurisée dans une limite de temps bien précise. Le livreur demandera une autorisation d'accès depuis l'application. Le dispositif vérifie alors son identité, l'itinéraire parcouru et l'heure de la demande.

En cas de succès de l'authentification, ce dernier pourra accéder à l'immeuble sans que vous ayez à intervenir. Si vous avez des précisions à faire pour le dépôt du colis, elles devraient être données au préalable dans les instructions de livraison. Une fois la livraison effectuée, le livreur ne pourra plus accéder au bâtiment.

Le Ring Intercom est en promotion sur Amazon (-62%)

Lancé en avril 2023 au prix conseillé de 130 €, le Ring Intercom est actuellement moins cher sur Amazon à 49,99 € au lieu de 130 €. Cela correspond à une réduction de 62% et vous réalisez ainsi une économie de 80 €. En commandant maintenant, vous pouvez toujours être livré avant Noël, mais ce bon plan ne devrait pas rester disponible pendant longtemps.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ring.