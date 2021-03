The Witcher : un ennemi bien connu des fans va débarquer dans la saison 2

The Witcher devrait revenir sur Netflix en 2021. Alors que le tournage de la saison 2 approche de sa fin, la plateforme vient de partager plusieurs photos prises en Angleterre. L'occasion de confirmer la présence d'un ennemi mythique dans cette nouvelle saison.

Après avoir cartonné avec la première saison de The Witcher, Netflix a logiquement lancé la production de la suite des aventures du sorceleur Geralt de Rive. Bien entendu, la plateforme compte bien exploiter l'univers incroyable et riche de Andrzej Sapkowsky. Un film d'animation, baptisé The Witcher Nightmare of The Wolf, est également en préparation. Il sera centré sur le sorceleur Vesemir, le mentor de Geralt.

En outre, une série dérivée The Witcher arrivera prochainement. Elle sera dédiée à la Conjonction des sphères, un cataclysme survenu 1500 ans avant les évènements contés dans les romans, et qui a marqué l'apparition des monstres et de la magie dans le monde des humains. En attendant la diffusion de ces deux projets, les regards des fans se tournent toujours vers la saison 2 de The Witcher.

Après avoir révélé officiellement une partie du casting, Netflix a dévoilé ce mardi 30 mars 2021 des photos du tournage de la saison 2 prises à North Devon, en Angleterre. L'occasion pour nous de confirmer l'apparition d'un ennemi mythique et extrêmement dangereux dans cette prochaine saison. Attention au spoil !

Toujours là ? On vous laisse deviner : des soldats en armures faites d'os et de métal rouillé, des destriers menaçants, un groupe de cavaliers spectraux qui sillonnent le ciel en quête de victimes… Il s'agit de la “Wild Hunt”, la Chasse Sauvage évidemment. Cet ennemi mythique bien connu des fans (il s'agit du principal antagoniste dans le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt) fera donc son entrée dans la saison 2 de The Witcher.

Dans le jeu de CD Projekt RED, ces cavaliers de la mort traquent la jeune princesse Ciri et leur passage dans le ciel annonce toujours une catastrophe à venir. Espérons que leur introduction saura contenter les fans du jeu vidéo comme des romans. Pour l'heure, la diffusion de la saison 2 de The Witcher est prévue avant la rentrée 2021 sur Netflix. Seulement, la crise sanitaire pourrait une nouvelle fois décaler la sortie de la suite des aventures de Geralt.