The Witcher Blood Origin : Netflix dévoile la première bande-annonce du spin off

The Witcher Blood Origin, le spin-off de la série Netflix, se dévoile dans une première bande-annonce. Cette première vidéo promotionnelle tease l'intrigue de la première saison et une direction artistique qui contraste avec la série originale.

Après deux ans d'absence, Geralt de Riv est de retour sur Netflix. Le géant du streaming vient de mettre en ligne l'intégralité de la deuxième saison de The Witcher. Dans cette nouvelle fournée d'épisodes, le Sorceleur prend sous son aile la jeune Cirilla, princesse de Cintra, tandis que Yennefer est laissée pour morte aux mains des troupes de Nilfgaard.

Le retour du personnage campé par Henry Cavill a rencontré un franc succès. The Witcher s'est classé en tête des programmes les plus regardés de la plateforme dans le monde entier. Bien décidé à surfer sur le succès du Witcher, Netflix avait déjà officialisé en amont plusieurs programmes dérivés de l'univers imaginé par Andrzej Sapkowski.

The Witcher Blood Origin sortira sur Netflix en 2022

Parmi les projets les plus attendues, on trouve The Witcher Blood Origin (l'héritage du sang en version française). Peu après la diffusion de la saison 2, le géant du streaming a dévoilé la première bande-annonce de la série. Comme prévu, l'intrigue ne se déroule pas à la même époque que les aventures de Geralt de Riv.

L'action prend place 1200 ans avant les événements de The Witcher. “Se déroulant à l'ère elfique, 1 200 ans avant l'arrivée de Geralt de Riv, la série préquel se présente comme un conte des temps anciens”, déclare Netflix. Nous y découvrirons la “Conjonction des Sphères”, la fusion entre le monde des hommes, des elfes et des monstres et l'apparition du premier Sorceleur. Le spin-off révélera les événements qui ont façonné le monde du Witcher. Dans la vidéo, on aperçoit un trio d'elfes et une ambiance générale très différente de celle de la série originale.

Composée de 8 épisodes, la série Blood Origin est prévue dans le courant de l'année prochaine. Pour le moment, Netflix n'a pas encore dévoilé de date de sortie plus précise. En parallèle, Netflix a également confirmé l'arrivée d'une saison 3 pour The Witcher. Alors que le script de cette troisième saison vient d'être terminé, il ne faut pas s'attendre à revoir Geralt de Riv de si tôt.