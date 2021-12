The Witcher : Netflix tease déjà une saison 3 épique

La saison 3 de The Witcher est en préparation chez Netflix, mais ne devrait pas arriver de sitôt. Elle adaptera le deuxième tome de la saga littéraire, l'un des plus intéressant. La plateforme a également dévoilé la première bande-annonce du spin-off Blood Origin.

La saison 2 de The Witcher est disponible sur Netflix. La plateforme ne compte pas lâcher la licence de sitôt et prévoit déjà une saison 3. Cette dernière a été annoncée en septembre mais pour le moment, les informations sont maigres la concernant. Ainsi, sa date de sortie n’a pas été arrêtée.

La première saison est arrivée sur Netflix en décembre 2019, il aura donc fallu attendre deux ans pour avoir la suite des aventures de Geralt et Ciri. Un délai inhabituellement long pour une série, à mettre sur le compte du COVID (le tournage a été arrêté plusieurs fois) ainsi que sur une blessure d’Henry Cavill.

The Witcher saison 3 arrivera-t-elle en 2023 ?

Netflix n’a donné aucune date pour la saison 3. Si un délai de deux ans serait étonnant, il ne faut pas l’espérer de sitôt non plus. Lors d’une interview donnée à TechRadar, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a indiqué que le script venait juste d’être terminé et que le processus de création pouvait maintenant démarrer. Il faut donc de nouveau assembler les acteurs et tourner la nouvelle salve d'épisodes. Cela semble court pour une sortie en décembre 2022 pour une série de cette envergure, mais on ne sait jamais.

Hissrich confirme également que la saison 3 adaptera Le Temps du Mépris, le deuxième volet de la saga littéraire du sorceleur (qui en compte cinq) et l'un des plus épiques. La deuxième saison a elle adapté le premier tome (Le Sang des Elfes) tandis que la saison 1 prenait le parti de mettre en scène les nouvelles se déroulant avant.

En attendant cette saison 3, nous pourrons nous rabattre sur Blood Origin (L'héritage du Sang). Portée par Michelle Yeoh, cette série se déroule 1200 ans avant les aventures de Geralt et narrera la conjonction des sphères, événement où les elfes ont vu arriver dans leur monde les humains et les monstres. C’est à cette époque que le premier sorceleur a vu le jour. Une série qui pourrait être très intéressante mais qui n’a pas non plus de date de sortie.

The Witcher : L'héritage du sang, prochainement. pic.twitter.com/ZhARjgWUIc — Netflix France (@NetflixFR) December 20, 2021

Source : Tech Radar