Battlefield 2042 : la 1ère saison est repoussée à l’été 2022, la catastrophe continue

La descente aux enfers de Battlefield 2042 n'en finit plus. Alors qu'EA envisage de rendre gratuit certains modes de jeux du dernier FPS de DICE, les développeurs suédois viennent tout juste d'annoncer une bien mauvaise nouvelle. En effet, l'arrivée de la 1ère saison, annonciatrice de nouveaux contenus, vient d'être repoussée à l'été 2022…

Le naufrage de Battlefield 2042 se profile, news après news. Il faut dire que les dernières nouvelles concernant le dernier FPS de DICE ne sont pas bonnes. Pour éviter une catastrophe complète et pour gonfler la fréquentation du titre, en chute libre totale depuis ses dernières semaines, EA envisagerait de rendre gratuit certains modes de jeux comme Portal ou Hazard Zone.

Il faut dire qu'avec un peu plus de 4000 joueurs actifs sur Steam (si l'on en croit Steam Charts), le jeu est au plus mal. L'éditeur américain doit réagir, sous peine de voir BF 2042 se transformer en un nouveau Anthem, l'un des derniers gros flops commerciaux signés EA et Bioware.

Si la correction des bugs et l'équilibrage des armes et véhicules restent la priorité de la communauté (et des développeurs), l'ajout de contenus inédits ne ferait pas mal. Malheureusement, ce n'est pas prêt d'arriver. En effet, DICE vient de confirmer sur Twitter le report de la première saison de Battlefield 2042 à l'été 2022…

Pas de nouvelle saison sur Battlefield 2042 avant l'été 2022

“Nous avons dû prendre de grandes décisions pour que notre prochaine série de mises à jour instaure de telles améliorations, la plus importante étant de déplacer la date de sortie de notre première saison au début de l'été. Cela nous donne le temps de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience Battlefield 2042 tout en finalisant le développement de notre contenu saisonnier pour qu'il atteigne tous les standards de qualité”, annonce le studio suédois dans un communiqué officiel.

D'après les développeurs, des fonctionnalités très attendues de la communauté vont arriver prochainement (sans plus de précisions). Ce sera notamment le cas de la refonte du tableau des scores, réclamée par de nombreux joueurs. La communication vocale (VOIP) devrait elle aussi débarquer sur le titre dans les semaines à venir, tout comme un tout nouveau profil de joueur. Ce dernier permettra d'obtenir “un meilleur aperçu de votre carrière sur le champ de bataille et de ce qu'il vous reste à accomplir pour débloquer un nouvel élément”.

“Lorsque la Saison 1 arrivera en début d'été, elle marquera le lancement d'une année de quatre saisons, comprenant quatre nouveaux spécialistes, des lieux inédits et du nouveau contenu”, promet DICE. Par ailleurs, le studio compte offrir un pack exclusif contenant des skins d'armes, de spécialistes et de véhicules aux propriétaires des versions Gold et Ultimate du jeu. Pas certain que cela suffise à les retenir sur le titre. Ou à les faire revenir (sans parler des autres).