Mass Effect : Amazon préparerait une série inspirée des jeux

La saga Mass Effect pourrait être adaptée en série TV par Amazon Studios. Si pour l’instant, le projet semble encore au stade des négociations, il traduit une volonté d’Amazon de se concentrer sur les genres fantasy et science-fiction à l’avenir.

La saga Mass Effect revient sur le devant de la scène ces derniers temps. La trilogie a eu le droit une Legendary Edition de très bonne qualité et un quatrième volet est actuellement en développement chez Bioware. Les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’Amazon Studios caresse l’idée d’adapter la licence en série TV.

Dans un long article consacré au succès de La Roue du Temps, la dernière série phare d’Amazon, Deadline évoque ce projet. L’info est balancée comme ça, entre la poire et le fromage. Le site ne s’étend pas réellement dessus, disant simplement qu’Amazon Studios aurait dans l’espoir de développer une série dans l’univers des jeux et que les choses sont sur le point de se concrétiser.

Mass Effect pourrait devenir la grande série de SF d’Amazon

Le fait est qu’Amazon essaye de se concentrer sur les genres Science-Fiction et Fantasy pour ses gros projets actuels et futurs. On peut parler de La Roue du Temps, mais aussi du Seigneur des Anneaux (2022), de The Boys ou encore de The Expanse. Mass Effect entrerait dans cette logique, selon l’aveu même de Jennifer Salke, la directrice des programmes de la plateforme :

« Vous allez nous voir continuer à investir dans les genres liés à la fantasy. Nous avons une équipe très centrée sur ce genre dans les studios et nous travaillons sans relâche avec nos partenaires sur ces sujets. Vous pouvez vous attendre à plus ».

Pour le moment, la série Mass Effect reste à l’état de projet en rumeur, mais les enquêteurs du net ont déjà réuni quelques indices sur son existence. Par exemple, il y a quelques mois, l’acteur Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) a annoncé travailler sur un projet secret. On le voyait avec une feuille au texte flouté dans les mains : il s’agissait en réalité de la page Wikipédia d’un des jeux Mass Effect. Cavill en Shepard, et pourquoi pas ?

A noter que ce n’est pas la première fois que Mass Effect aiguise les appétits des studios d’Hollywood. En 2010, Warner Bros a lancé le projet d’une adaptation en film, mais il est tombé dans les limbes. Selon l’aveu même de Mac Walters, scénariste des jeux, l’histoire était trop dense pour être condensée en deux heures. Alors qu’une série…

Il est vrai que Mass Effect dispose de tous les ingrédients pour créer un univers cinématographique solide et populaire : un univers cohérent, des personnages forts, une histoire prenante, de l’action, une fanbase déjà importante… bref, tout ce qu’il faut pour Amazon pour en faire une grande série.

Source : Deadline