The Mandalorian saison 3 : Christopher Lloyd, le Doc de Retour vers le Futur, rejoint la série Star Wars

The Mandalorian vient d’engager un acteur de choix pour sa saison 3. Il s’agit de Christopher Lloyd, que l’on connaît surtout pour avoir incarné le Doc Emmett Brown dans Retour Vers le Futur. Son rôle n’a pas encore été précisé.

Nom de Zeus ! C’est un acteur de choix qui rejoint le casting de la saison 3 de The Mandalorian : Christopher Lloyd. C’est un vétéran d’Hollywood qui a déjà joué dans bon nombre de films et de séries, mais qui est surtout connu pour un rôle en particulier, celui du Doc Emmett Brown dans la trilogie Retour Vers le Futur.

Pour le moment, on n’a pas de détail sur son rôle en particulier. Incarnera-t-il un tout nouveau personnage ? Une tête déjà connue de l’univers Star Wars ? Les paris sont ouverts.

La saison 3 de The Mandalorian actuellement en tournage

Après la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian, Disney avait promis que cette troisième saison arriverait juste après The Book of Boba Fett. Les plans ont été quelque peu chamboulés, puisque nous l’attendons toujours alors que le dernier épisode de Boba a été diffusé en février.

Le tournage est en cours dans les studios de Disney et nous pouvons espérer voir cette nouvelle salve d’épisodes arriver à la fin de l’année, au mieux. Pour rappel, cette saison 3 a déjà un peu commencée dans The Book of Boba Fett, puisque nous y suivons Mando pendant quelques épisodes. En attendant, nous pourrons toujours nous rattraper sur Obi-Wan Kenobi, dont le premier épisode est prévu pour le 25 mai prochain sur Disney+. Ensuite, ce sera certainement au tour de Cassian Andor de faire ses premiers pas sur la plateforme.

Pour le moment, nous n’avons aucune information quant à l’histoire de cette saison 3. Elle devrait certainement tourner autour du destin de Mandalore si l’on en croit les indices laissées dans la saison 2 et dans The Book of Boba Fett.

Seule certitude, Christopher Lloyd sera de la partie. Ce ne sera pas le premier grand nom d'hollywood à apparaître dans la série, puisqu’elle a déjà compté sur la présence de Werner Herzog, Clancy Brow, Billy Burr, Rosario Dawson, Mark Hamill ou encore Michael Biehn.