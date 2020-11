The Mandalorian : la série Disney+ est moins populaire que The Boys sur Prime Video

The Mandalorian a lancé sa saison 2 vendredi dernier avec un premier épisode épique. Bien que cette nouvelle salve d’épisodes était attendue de pied ferme, elle n’a pas autant séduit qu’une autre série d’une plateforme concurrente : The Boys d’Amazon Prime.

Bébé Yoda, moins fort que Homelander. Disney Plus a lancé la deuxième saison de The Mandalorian vendredi 30 octobre. Un retour attendu par les fans après le succès de l'année dernière. On pouvait s’attendre à ce que le premier épisode écrase tout sur son passage, néanmoins, il n’a pas autant séduit que le premier de la saison 2 de The Boys d’Amazon Prime, selon des spécialistes du streaming.

Selon Reelgood, le premier épisode des aventures de Mando et de bébé Yoda a atteint 5,7% de parts de marché concernant les contenus diffusés en streaming le week-end dernier. Un bon score qui dépasse celui du week-end de lancement de la première saison, où le premier épisode avait atteint 4,4% de parts de marché. Il s’agit ici d’un indice intéressant calculé sur la consommation de 2 millions d’utilisateurs américains et qui nous donne ainsi un bon aperçu de la popularité d’une série.

De bons scores qui sont toutefois en-deçà de la saison 3 de Stranger Things, qui avait obtenu 5,8 % de parts de marché lors de son week-end de lancement. The Boys saison 2 a connu elle le meilleur lancement de l’histoire du streaming avec 7,2% de parts de marché le premier week-end d'exploitation, selon Reelgood. C’est énorme.

Disney Plus va prochainement accueillir plus de contenu

Il ne faut pas s’y tromper, le score obtenu par The Mandalorian saison 2 est excellent et la série est en progression sur ce point. Mais elle est encore pénalisée par le manque de contenu de Disney Plus, certaines personnes rechignant à s’abonner juste pour des épisodes délivrés au compte-goutte. Toutefois, Disney Plus va prochainement accueillir des créations d’ampleur, comme Wandavision, la toute première série de Marvel Studios en décembre.

Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, réalisé par Jon Favreau en personne et intitulé « The Marshal », voit Mando revenir sur Tatooine pour retrouver la trace d’un autre mandalorien. Un épisode bourré d’action et de surprises qui a séduit les critiques. Comme d’habitude, il faut attendre une semaine entre chaque épisode, Lucasfilm ne les publiant pas tous d’un coup.

Source : Reelgood