Netflix, Disney+, Prime Video : top 10 des séries les plus regardées en streaming de novembre 2020

Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video proposent des centaines de séries télévisées en streaming. Le mois dernier, ce sont les dernières productions de Netflix et Disney+ qui ont le plus séduit les abonnés. En effet, le Jeu de Dames et The Mandalorian s’imposent comme les deux shows les plus regardés de novembre 2020. Découvrez le top 10 complet.

Ce 16 décembre 2020, Reelgood, l’application qui réunit les catalogues Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max et Hulu au sein d’une interface unique, a publié ses données d’utilisation aux Etats-Unis pour le mois de novembre 2020. Les chiffres publiés par la plateforme permettent de se faire une idée précise des séries les plus plébiscitées par les internautes.

Sur base des données de Reelgood, il est ensuite possible de dresser le classement des 10 productions les plus regardées sur Netflix, Prime, Disney+ et consorts. Sans grande surprise, les séries diffusées par Hulu, un service de streaming détenu par Disney et uniquement disponible aux Etats-Unis, sont largement représentées. On y trouve notamment Fargo, Rick et Morty ou Big Sky.

Le Jeu de la dame est la série la plus regardée en streaming de novembre 2020

Du reste, la série la plus regardée du mois est signée Netflix. Le Jeu de la dame s’est imposée comme la série la plus plébiscitée par les utilisateurs de Reelgood. Cette mini série suit le parcours chaotique et étonnant de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), une jeune femme passionnée par les échecs. On vous conseille chaudement cette production.

Le Jeu de la dame The Mandalorian The Undoing Yellowstone Fargo Rick and Morty The Crown Big Sky Supernatural The Boys

En seconde position, on trouve The Mandalorian, la série Star Wars dont la seconde saison est sur le point de s’achever. Cette production Disney+ met en scène un chasseur de primes chargé de protéger un mystérieux enfant capable de contrôler la Force, Baby Yoda. En septième position, on notera la présence The Crown, la série Netflix qui dresse un portrait peu flatteur de la famille Royale britannique au fil des décennies. The Boys, la série produite par Amazon Prime sur base d’un comics de Garth Ennis, ferme la marche.