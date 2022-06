God of War Ragnarok sortira en novembre 2022, selon des sources internes à Sony

Tandis que le site spécialisé GameReactor affirmait hier que God of War Ragnarok était reporté en 2023, les journalistes de Bloomberg vont à contre-pied et promettent l'inverse. Selon des sources de premier plan en interne, la sortie du jeu est toujours prévue pour la fin d'année 2022, en novembre plus précisément.

God of War Ragnarok fait partie des jeux les plus attendus de l'année sur PS5 et PS4. Suite directe du premier opus acclamé sorti en 2018, le jeu permettra à nouveau d'arpenter Midgard dans la peau de Kratos. Or et d'après le site spécialisé GameReactor, le lancement du titre de Santa Monica Studio serait finalement repoussé à 2023, notamment pour laisser le champ libre au remake de The Last Of Us annoncé hier lors du Summer Game Fest.

Seulement, le journaliste réputé Jason Schreier n'était pas de cet avis, comme il l'a fait savoir sur le forum de Reset Era. Et ce vendredi 10 juin 2022, le journaliste a étayé son propos dans un article officiel pour le compte de Bloomberg.

A lire également : God of War Ragnarok dévoile son armada d’options d’accessibilité

Des sources en interne garantissent que le nouveau God of War sortira en 2022

D'après trois sources en interne de premier plan, Sony n'a pas changé de fusil d'épaule et la sortie du jeu est toujours prévue pour la fin d'année 2022. De plus et selon les sources de Jason Schreier, le constructeur nippon devrait officialiser la date de sortie dans le courant du mois de juin.

Il faut rappeler que Sony a retardé la sortie de GOW Ragnarok a plusieurs reprises, à la fois publiquement et et en interne, alors que les développeurs ont dû faire face aux problèmes d'organisation liés à la pandémie de Covid-19 et à d'autres défis de production. Si l'on en croit Schreier, le lancement du jeu était fixé au départ en septembre 2022, mais dans un souci de ne pas marcher sur les plates-bandes du remake de The Last of US, la sortie du jeu a été décalé en novembre 2022, et non en 2023.

Le journaliste rappelle toutefois que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau report, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, les sources de Jason Schreier garantissent que le jeu sortira bel et bien en novembre 2022. Sans surprise, elles ont demandé à garder l'anonymat pour évoquer ses informations confidentielles.

Source : Bloomberg