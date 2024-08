The Last of Us Saison 2 : date de sortie, intrigue, personnages, tout savoir sur la série phare de HBO

Véritable sensation en 2023, la série The Last of Us va avoir le droit à une seconde saison. Une nouvelle fournée d’épisodes extrêmement attendue par les fans et dont on sait déjà pas mal de choses. Voici l’essentiel à retenir.

The Last of Us est une série dont la diffusion a débuté en janvier 2023 sur HBO. Une œuvre prenante qui a attiré des millions de téléspectateurs. Evidemment, la chaîne américaine veut capitaliser sur ce succès avec une deuxième saison. Celle-ci est actuellement en production.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur l'essentiel à connaître sur cette nouvelle salve d'épisodes. Date de sortie, acteurs, histoire, voici ce qu’il faut savoir sur cette saison 2 de The Last of Us. C’est parti !

The Last of Us, c’est quoi ?

Avant de débuter ce dossier, un petit point s’impose. The Last of Us est une série créé par Craig Mazin et Neil Druckmann. Il s’agit d’une adaptation du jeu vidéo éponyme sorti en 2013, lui aussi créé par Druckmann.

Cette exclusivité PlayStation a été un immense succès critique et commercial, mais aussi un véritable game changer pour l'industrie. Une suite est sortie en 2020 sous le titre The Last of Us Part 2, qui a eut le droit aux mêmes éloges. Les deux jeux ont bénéficié de remakes et sont disponibles sur PS5.

The Last of Us prend place dans un monde post-apocalyptique. Vingt ans après une pandémie, les derniers hommes tentent de survivre dans une Amérique à l’agonie maintenant envahie par des infectés (des zombies un peu énervés). La première saison (tout comme le jeu de 2013) suit le périple de Joel, un homme désabusé et aigri, chargé de mener une jeune femme, Ellie, à l’autre bout du pays. Une histoire simple, inspirée par La Route de Cormac McCarthy ou 28 Jours Plus Tard de Danny Boyle, servie par des personnages excellement bien écrits.

Quand sortira la saison 2 de The Last of Us ?

La saison 2 de The Last of Us sortira en 2025. HBO n’a pas donné de date plus précise.

Il y aura donc un délai de deux ans entre les deux saisons. Un temps long dû notamment à la grève des scénaristes et des comédiens qui a paralysé Hollywood pendant plusieurs mois à l’été 2023.

Sur quelle plateforme sera diffusée la saison 2 de The Last of Us ?

Aux Etats-Unis, The Last of Us saison 2 sera diffusée sur la chaîne HBO, comme la première. En France, il faudra passer par la plateforme Max.

On rappelle que dans l'hexagone, la situation est un peu compliquée. Historiquement, c’est OCS qui avait les droits des séries HBO. Un contrat qui s’est conclu fin 2022, seulement quelques jours avant la diffusion de The Last of Us. Cette dernière s’est donc retrouvée in extremis sur Amazon Prime Video. Mais avec l’arrivée de Max en 2024, la série a trouvé un nouveau diffuseur, durable cette fois. Du moins on l’espère.

Combien d’épisodes comptera la saison 2 de The Last of Us

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes comptera cette nouvelle saison de The Last of Us. La première s’étalait sur neuf épisodes d’une heure, on peut donc imaginer une structure similaire.

The Last of Us aura-t-elle une saison 3 ?

Cette saison 2 de The Last of Us reprendra l’histoire du second jeu sorti en 2020. Toutefois, le showrunner Craig Mazin a confirmé qu’il ne le couvrirait pas totalement. On peut donc s’attendre à une troisième saison.

Qui est au casting de The Last of Us saison 2 ?

Bien évidemment, Pedro Pascal reprend son rôle de Joel, tandis que Bella Ramsay rempile dans celui d’Ellie. Diego Luna, qui jouait Tommy (le frère de Joel) dans la saison 1, sera aussi de la partie.

De nouveaux héros viendront se greffer à l’histoire. On pourra ainsi compter sur Dina (jouée par Isabela Merced) ou encore Jesse (Young Mazino). Mais l’un des personnages les plus attendus est sans conteste Abby. Cette dernière, au centre de l’intrigue, est incarnée par Kaitlyn Dever.

Que raconte The Last of Us saison 2 ?

The Last of Us saison 2 se déroule quatre ans après la fin de la première saison. Elle se montrera très différente dans sa structure narrative ainsi que dans ses thèmes.

Attention, dans les paragraphes suivants, nous allons spoiler la fin de la saison 1 et une partie de la saison 2. Si vous ne voulez rien savoir, quittez immédiatement cette page.

Dernier avertissement.

Dans le dernier épisode de la saison 1, Joel arrivait enfin à l’hôpital de Salt Lake City afin de retrouver les lucioles. Ellie peut alors être prise en charge, son sang représentant le seul remède contre le virus. Toutefois, cela implique de la tuer, ce que n’accepte pas notre héros. Réalisant un véritable massacre, il délivre celle qu'il considère désormais comme sa fille, qui est alors inconsciente. Sur le chemin du retour, il n’assume pas ses actes et ment : il raconte à Ellie que les lucioles n’ont pas trouvé de remède. Les deux compagnons s’installent ensuite à Jackson, dans le Wyoming, chez le frère de Joel. Une fin douce amère qui conclue magistralement ce road trip.

La saison 2 devrait reprendre le scénario du deuxième jeu. Nous sommes quatre ans plus tard et à l’occasion d’une sortie dans les montagnes, Joel et Tommy tombent sur un autre groupe de survivants mené par une certaine Abby. Celle-ci tend un piège à Joel et l’assassine froidement sous les yeux d’Ellie (nous avions dit que nous allions spoiler !) venue lui porter secours.

Après les funérailles, Ellie est dévorée par la vengeance. Elle retrouve les traces d’Abby à Seattle et la traque pendant trois jours. Alors que les deux femmes s'apprêtent à en découdre, écran noir. La structure du jeu est alors totalement chamboulée, puisqu’on revient au début de l’histoire, mais dans la peau d’Abby. Une manière de retourner le cerveau du joueur pour qu’il comprenne les motivations de ce personnage qu'il a appris à détester. De fait, on pourrait imaginer une saison 2 se concentrant sur l’aventure d’Ellie, et une troisième sur celle d’Abby vécue en parallèle.

Bien évidemment, nous mettrons ce dossier à jour au fur et à mesure des informations données par HBO.