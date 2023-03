The Last of Us PC : mort permanente, FPS illimités, voici les nouveautés

La version PC de The Last of Us doit arriver sur Steam et l'Epic Games Store ce 28 mars 2023. Pour l'occasion, Sony vient de présenter dans une courte vidéo les fonctionnalités exclusives de ce portage.

Depuis quelques années maintenant, Sony a pris l'habitude de porter sur PC ses plus grands hits sortis sur Playstation. Les joueurs PC ont ainsi pu découvrir sur leurs machines Horizon Zero Dawn, Days Gone, sans oublier les deux jeux Spider-Man d'Insomniac et dernièrement un certain God of War.

Mais dès ce 28 mars 2023, les pcistes vont pouvoir poser leurs mains sur une licence culte, un phénomène planétaire et populaire : The Last of Us. Et oui, alors que la série HBO a fait exploser tous les compteurs d'audience, le premier épisode débarque sur Steam et l'Epic Games Store ce mardi prochain.

Notez bien qu'il s'agit du même remake sorti sur PS5 en août 2022. Une refonte de qualité, saluée dans nos colonnes lors de notre test. Après avoir dévoilé il y a quelques jours les configurations minimales et recommandées du titre, Naughty Dog et Sony viennent de présenter les fonctionnalités exclusives de ce portage dans une courte vidéo.

FPS illimité, mode Mort Permanente, voici les nouveautés de The Last of Us PC

Sur la partie technique, le constructeur confirme la prise en charge du AMD FSR 2.2 et du DLSS de Nvidia, les fameuses technologies de sur-échantillonnage assistées par l'IA. De quoi garantir une fluidité sans faille, même si votre matériel est limité.

En parlant de fluidité justement, Naughty Dog annonce un framerate illimité sur cette version. En d'autres termes, vous serez libre de faire exploser le compteur de FPS, à condition que votre configuration le permette évidemment. On continue ce tour d'horizon avec une prise en charge des écrans ultrawide au format 21: 9 et 32: 9. L'audio 3D est aussi prévu.

Du côté des contrôles, si le combo clavier-souris est évidemment de la partie, il sera également possible de jouer à The Last of Us avec une myriade de manettes, la DualSense en tête. Toutes les commandes seront personnalisables par ailleurs.

Concernant le gameplay, les joueurs PC pourront profiter de deux modes de jeu supplémentaire : le mode SpeedRun, pour les accros du chrono, et le mode Mort Permanente, pour ceux à la recherche d'un défi bien corsé.