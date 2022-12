The Last of Us : la série HBO pourrait débarquer sur Amazon Prime Video

Grâce un accord conclu il y a quelques jours, la plateforme HBO Max est disponible de nouveau sur Amazon Prime aux Etats-Unis. Ce partenariat laisse envisager un accès aux contenus HBO Max comme The Last of Us depuis le service d'Amazon en France.

Il y a tout juste une semaine, HBO a dévoilé l'ultime bande-annonce de la série The Last of Us. De quoi mettre sérieusement en appétit tous les fans de la licence qui attendent avec impatience cette adaptation des jeux réalisés par Neil Druckmann et les équipes de Naughty Dog.

Concernant la date de sortie, on sait que le show débarquera sur HBO Max dès le 15 janvier 2023 aux Etats-Unis. Pour la France en revanche, le lancement de la série n'a pas encore trouvé de date. La faute notamment à la fin de l'accord entre OCS et HBO, qui permettait au service d'Orange d'être le diffuseur exclusif des séries HBO dans l'Hexagone. Ce partenariat prend fin en effet dès janvier 2023.

HBO Max fait son retour dans les chaînes Amazon Prime Video

Néanmoins, une bonne nouvelle vient de nous parvenir du pays de l'Oncle Sam. En effet, HBO Max vient de faire son retour sur les chaînes disponibles via Amazon Prime Video. En d'autres termes, les utilisateurs américains de Prime Video peuvent ajouter HBO Max à leur abonnement pour 14,99 dollars par mois. Ils pourront ainsi accéder sur la plateforme à l'ensemble des contenus de la Warner Bros. Discovery (maison mère d'HBO) comme House of The Dragon, The Last of Us ou le film Dune de Denis Villeneuve par exemple.

Pour mémoire, HBO Max avait disparu des chaînes Amazon Prime Video en septembre 2021 en raison d'un désaccord entre la Warner et le géant du e-commerce sur le contrat d'extension et plus précisément sur la possibilité pour Warner Media de collecter les données des utilisateurs. Lors du départ d'HBO MAX des chaînes Amazon, Warner Media a enregistré une perte conséquente de 5 millions d'abonnés au cours du dernier trimestre 2021.

“Avec l'ajout de HBO Max à nouveau, les clients peuvent facilement ajouter cet abonnement et profiter d'encore plus de divertissement primé et adoré des fans sur Prime Video”, a déclaré Cem Sibay, vice-présidet d'Amazon Prime Video. Vous l'aurez compris, on espère donc que cet accord scelle pour la même occasion l'arrivée des contenus HBO sur la version française d'Amazon Prime Video. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour le confirmer.

