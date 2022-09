The Last of Us : la bande-annonce de la série le confirme, les moments cultes du jeu sont là !

À l'occasion du The Last of Us Day, HBO vient de dévoiler ce lundi 26 septembre 2022 la toute première bande-annonce officielle de la série à venir en 2023. Cet extrait devrait à coup sûr rassurer les fans, puisqu'on peut apercevoir de nombreux moments cultes du jeu.

Pour les développeurs de Naughty Dog et pour tous les fans de The Last of Us, ce lundi 26 septembre 2022 n'est pas un lundi comme les autres. Et non, dans l'univers façonné par Neil Druckman, le 26 septembre n'est autre que la date à laquelle l'infection du Cordyceps a frappé l'humanité, déclenchant la fin du monde comme nous le connaissons.

Et cette année, HBO et le studio ont décidé de célébrer l'événement en diffusant enfin la première bande-annonce officielle de la série The Last of Us. Pour l'instant, nous n'avions eu qu'un court trailer d'une trentaine de secondes à se mettre sous la dent. Mais durant la journée, les réseaux sociaux d'HBO et Naughty Dog ont joué avec les nerfs des fans en diffusant quelques contenus évocateurs.

La 1re bande-annonce de The Last of Us promet une adaptation fidèle

HBO a par exemple publié sa fameuse introduction en y ajoutant le bruit si caractéristique des claqueurs, les créatures iconiques et terrifiantes de The Last of Us. En d'autres termes, tout indiquait que la bande-annonce allait être dévoilée ce soir.

Alors, quel est le verdict de cette bande-annonce ? Autant dire qu'elle promet une série plutôt fidèle à l'oeuvre originale. On peut y voir Ellie et Joel arpenter ensemble l'Amérique, pour retrouver la trace des Lucioles, ce groupe de résistants qui serait capable de créer un vaccin au virus grâce au sang de la jeune fille.

En un peu moins de deux minutes, la bande-annonce montre quelques passages cultes que les joueurs reconnaitront sans mal comme le premier jour de l'épidémie, l'exploration des fameux gratte-ciels écroulés en début de jeu, ou encore ce moment d'insouciance sur un carrousel entre Ellie et Riley qui rappelle une scène du DLC Left Behind.

Mais The Last of Us, c'est aussi des bêtes assoiffées de sang, et la bande-annonce nous donne un net aperçu de ce à quoi ressembleront les claqueurs. Autant dire qu'ils ont l'air tout aussi menaçants et effrayants que dans les jeux originaux. Rappelons que la série The Last of Us est attendue sur HBO en 2023, sans plus de précision pour l'instant.