The Last of Us : la série HBO sera diffusée début 2023, c’est officiel

HBO vient enfin de dévoiler une fenêtre de sortie pour l’une de ses séries les plus attendues du moment. Selon Casey Bloys, responsable du contenu pour la chaîne américaine, l’adaptation de The Last of Us devrait débarquer début 2023 sur nos écrans. Pour l’heure, il va falloir attendre encore un peu pour avoir une date précise.

Depuis l’annonce du remake PS5 du premier opus de la saga par Naughty Dog, l’attente autour de l’adaptation de The Last of Us a monté d’un cran. Voilà plusieurs mois que HBO se montre très avare en détail sur le sujet, se contentant de dévoiler seulement quelques photos çà et là pour maintenir l’intérêt de la communauté. Alors que beaucoup s’attendaient à que la série soit disponible d’ici la fin de l’année, nous avons appris en février qu’il faudra finalement attendre 2023 pour découvrir les aventures de Joel et Ellie.

Pendant un temps, il s’agissait là de la seule information que nous disposions concernant la sortie de la série, jusqu’à ce qu’une rumeur évoque la possibilité d’une diffusion début 2023. Il s’avère finalement que cette dernière a vu juste. Interviewé par nos confrères du Hollywood Reporter, Casey Bloys, responsable du contenu pour HBO, a confirmé que la série The Last Of Us que la chaîne vise une diffusion pour le début de l’année prochaine. Sans plus de précisions pour le moment.

Plus que quelques mois à attendre pour la série The Last of Us

Il s’agit en effet de la seule information que Casey Bloys a bien souhaité donner sur le sujet, qui n’est plus évoqué dans la suite de l’interview. Il va donc falloir se contenter de cette fenêtre de sortie relativement vague, bien qu’elle précise quelque peu l’avancée du projet dans les bureaux de HBO. Ceci étant dit, rappelons que Casey Bloys nous a donné un objectif de la chaîne, et non un planning net et précis.

Sur le même sujet —The Last of Us : la série HBO se déroulera 10 ans plus tôt que le jeu

En d’autres termes, la série pourrait donc arriver plus tard que cela, à la mi-2023 voire la fin de l’année. Il n’est pas rare que la production prenne du retard, même lorsque le tournage est terminé, surtout pour des séries aussi ambitieuses que The Last of Us qui ont tout pour devenir le nouveau porte-étendard de HBO. En revanche, cela veut aussi dire que l’on pourrait bientôt avoir droit au premier trailer officiel de la série d’ici fin 2022. Restons à l’affût, donc.

Source : The Hollywood Reporter