The Last of Us : HBO dévoile un premier teaser qui annonce une adaptation ultra fidèle au jeu

Ça y est, nous voilà enfin devant les premiers extraits de la très attendue adaptation de The Last of Us par HBO. Visiblement, adaptation est le bon mot, tant les images dévoilées sont fidèles à ce que l’on voit dans le jeu. On y voit notamment certains passages emblématiques de l’histoire, de la mort de la fille de Joel au début mouvementé de l’hiver pour les deux personnages.

Si HBO n’est pas en reste de grosses séries en ce moment avec la diffusion de House of the Dragon qui vient de commencer, c’est bien vers l’adaptation sur petit écran de The Last of Us que tous les yeux sont tournés. Un jeu mythique, une production mystérieuse et une date de sortie qui se fait attendre, tous les ingrédients sont réunis pour faire grimper l’attente des fans à un niveau maximal. HBO en a bien conscience et a décidé de lâcher quelques miettes pour nous aider à patienter.

La chaîne a même réservé une place spéciale à sa série dans un trailer qui dévoile toutes les nouveautés à venir sur HBO Max. Après plus de deux minutes d’extraits, The Last of US pointe le bout de son nez au dernier moment, signe que HBO mise beaucoup sur la série. De toute évidence, les extraits sélectionnés ont donc été soigneusement choisis, car tout porte à croire que la chaîne a opté pour une adaptation la plus fidèle possible.

HBO fait du pied aux fans de The Last of Us

Attention, le reste de cet article est truffé de spoilers concernant le premier jeu The Last of Us. Ainsi, le teaser débute par une image de Joel et Ellie à dos de cheval, traversant un pont enseveli par la neige. Cette scène fait bien sûr écho à l’arrivée des deux personnages à la centrale hydroélectrique. Nous avons également un aperçu de la scène poignante d’introduction, lorsque Joel tente de sauver — malheureusement sans succès — sa fille des mains des infectés.

Le reste des images se concentrent sur la relation entre Joel et Ellie, avec deux scènes emblématiques : le moment où Joel accepte de donner une arme à Ellie, et lorsque celui-ci lance une des répliques les plus connues du jeu à propos de son deuil. Enfin, nous avons également pu voir les ravages de l’infection plus vrais que nature, ainsi que Nick Offerman (le génial Ron Swanson dans Parks and Recreation) dans le rôle de Bill. Vous avez hâte ? Rendez-vous début 2023 pour enfin découvrir la série.