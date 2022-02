The Last of Us : la série HBO se déroulera 10 ans plus tôt que le jeu

La série consacrée à The Last of Us est en cours de production. D'après une série de fuites, la chronologie du jeu ne serait pas respectée. L'épidémie de champignon infectieux, qui transforme une partie l'humanité, aura lieu en 2003 plutôt qu'en 2013.

La production de The Last of Us, la série HBO inspirée du jeu culte, suit son cours. D'après les bribes d'informations déjà disponibles, le premier épisode de la série a déjà été réalisé. Les épisodes suivants sont actuellement en cours de réalisation sous l'égide du réalisateur Kantemir Balagov.

Pour rassurer les fans de la licence, HBO s'est assuré le concours de Neil Druckmann, créateur et producteur exécutif du jeu. Le concepteur s'est engagé à ce que la série soit fidèle à l'essence de personnages principaux, dont les incontournables Joel et Ellie. Cependant, le show devrait s'éloigner énormément du jeu vidéo éponyme.

La série HBO The Last Us change la chronologie du jeu

D'après les informations de NaughtyDogInfo, une source spécialisée, la série ne respecterait pas la chronologie du jeu. Dans le jeu vidéo sorti sur PS4, l'épidémie de Cordyceps, qui réduit l'humanité à l'état de zombies, a lieu en 2013. Les événements du jeu, la rencontre entre Joel et Ellie et leur périple, se déroulent alors en 2033, soit 20 années après la pandémie.

De son côté, la série débutera en 2003. L'Infection Cérébrale par Cordyceps, ce dangereux champignon qui ronge le cerveau des humains en cas d'infection, aura lieu en 2003, soit 10 ans plus tôt que dans le jeu vidéo. Des photos de tournage relayées par NaughtyDogInfo sur Twitter montrent clairement que l'épidémie se déclarera en 2003. Une affiche annonçant une conférence en 2003 est en effet visible sur l'image.

Sur le même thème : le remake du jeu culte The Last of US pourrait sortir dès 2022

De facto, les événements de la série, toujours prévus 20 ans après l'infection, se dérouleront en 2023. On ignore encore pourquoi ce changement mineur a été apporté au scénario. Aux dernières nouvelles, les épisodes de la première saison de The Last of Us seront diffusés dans le courant de l'année 2022 sur HBO et HBO Max. Pour l'heure, la plateforme est uniquement disponible aux Etats-Unis et une poignée de pays d'Europe, à l'exclusion de la France.