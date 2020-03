The Last of Us : HBO va produire une série adaptée du jeu PS4

The Last of US sera bientôt adapté en série télévisée. En partenariat avec Playstation Productions, la chaîne américaine HBO a annoncé la production d’une série consacrée aux aventures d’Ellie et de Joel. Le show sera basé sur les événements du jeu culte sorti sur PS4 en 2013.

HBO (Games of Thrones, Westworld, Watchmen…) a obtenu les droits d’adaptation de la licence The Last of US, rapportent nos confrères de The Hollywood Reporter. Plutôt qu’un long métrage (comme annoncé il y a quelques années), le récit sera adapté en série télévisée. Playstation Productions, jeune filiale de Sony Pictures Television, est en charge du projet en partenariat avec HBO.

Par le créateur de la série Tchernobyl

Dans un communiqué de presse relayée par The Hollywood Reporter, Neil Druckmann, le scénariste et concepteur du jeu vidéo, a levé le voile sur les premiers détails de la série. Sans surprise, le show s’attardera d’abord sur la rencontre entre Ellie, une jeune fille perdue dans un monde apocalyptique ravagé par un virus, et Joel, un survivant aussi bourru qu’attendrissant. Certains éléments narratifs de The Last of US 2, dont la sortie sur PS4 est prévue le 29 mai prochain, pourraient être intégrés au récit.

Á la réalisation de la série, on trouve Craig Mazin, le créateur et producteur de la série Chernobyl. Main dans la main avec Neil Druckmann, il est chargé d’écrire le scénario de la série. « Je rêve depuis des années d’adapter ce chef-d’oeuvre et je suis honoré de pouvoir le faire avec Neil » assure Craig Mazin. « Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef d’oeuvre émotionnel. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur partenaire pour adapter l’histoire de The Last of Us en série télévisée » affirme de son côté Neil Druckmann.

Carolyn Strauss (Treme, Game of Thrones, Chernobyl) et Evan Wells (directeur de Naughty Dog) sont aussi attachés à la production du show. Dans les années à venir, d’autres séries adaptées de jeux cultes du catalogue PlayStation vont voir le jour, promet Sony Pictures Television. Pour l’heure, on ignore encore quand la série The Last of Us débarquera sur le petit écran. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur la série, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Hollywood Reporter