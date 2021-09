Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor annonce la fin du tournage, la série Star Wars “ne décevra pas”

Obi-Wan Kenobi sera bientôt de retour ! Ewan McGregor vient d'annoncer la fin du tournage de la série Disney+. Dans la foulée, l'acteur écossais a évoqué les technologies utilisées lors du tournage. L'acteur assure aussi que la série Star Wars ne décevra pas les fans.

Ewan McGregor, l'interprète d'Obi-Wan Kenobi, vient de recevoir le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la mini-série Halston de Netflix. Dans la foulée de la cérémonie, l'acteur a accordé une interview à Variety. Dans un premier temps, l'écossais a annoncé la fin du tournage de la série.

“Nous avons terminé le tournage de la série et c'était vraiment très amusant”, déclare Ewan McGregor. Pour rappel, le tournage de la série a débuté en avril dernier. Malheureusement, le comédien n'en a pas dit plus sur la date de diffusion de la série sur Disney+. Aux dernières nouvelles, la série consacrée au mentor d'Anakin et Luke Skywalker sortira après The Book of Boba Fett, une autre production Star Wars.

Ewan McGregor a adoré tourner la série Obi-Wan Kenobi

Lors de l'entretien, Ewan McGregor assure avoir beaucoup apprécié le tournage du show. “Je crois qu'elle ne décevra pas, qu'elle sera réussie. Je me suis vraiment éclaté à la tourner et j'adore les gens qui y ont travaillé. Ils sont tous merveilleux. Les nouvelles technologies utilisées sur ce tournage étaient cool, c'était très différent de ma précédente expérience. J‘ai vraiment aimé faire ça… Mais je ne peux rien vous dire de plus, désolé”, détaille

L'acteur évoque l'époque du tournage de la prélogie Star Wars. Ewan McGregor n'a jamais caché que le tournage des films de la prélogie n'avait pas été agréable pour lui. Il a notamment rencontré des difficultés à jouer constamment devant un simple écran vert. “Après trois ou quatre mois comme ça, ça devient vraiment fastidieux”, expliquait l'acteur début d'année.

Sans surprise, les technologies utilisées par George Lucas à l'époque (les années 2000) sont différentes des technologies déployées pour la série Disney+. Pour la série Obi-Wan Kenobi, Disney et Lucasfilm misent plutôt sur la technologie StageCraft, qui permet une meilleure immersion pour les acteurs et les téléspectateurs. “Ils projettent les arrière-plans virtuels sur un écran LED massif. Donc, si vous êtes dans un désert, vous vous trouvez au milieu d'un désert. Si vous êtes dans la neige, vous êtes entouré de neige. Et si vous êtes dans le cockpit d'un chasseur, vous êtes dans l'espace. Ça va être tellement plus réel”, affirme l'interprète du célèbre Jedi.