Ne partez pas tout de suite à la fin des 4 Fantastiques ou vous risquez de rater ces deux scènes post-génériques cruciales

Le film les 4 Fantastiques n’échappe pas à la tradition des scènes post-génériques de Marvel. Et un conseil, ne prenez pas un portail pour quitter New York et retrouver votre quotidien sans avoir attendu la fin des crédits : ces scènes pourraient bien bouleverser l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Ça va chauffer ! Tous les fans du MCU le savent : il est indispensable d’attendre les dernières secondes du générique des films des studios Marvel pour profiter de scènes bonus, qui s’avèrent parfois capitales pour l’avenir de l’univers partagé.

Inaugurée en 2008, cette tradition propose des scènes, généralement au nombre de deux, à l'importance cruciale : la scène post-générique d'Iron Man teasait la réunion des superhéros Marvel pour Avengers, et c’est également par ce biais qu’était préparée l’arrivée de Thanos en 2012, à la fin du film Avengers. Et le dernier opus de la franchise, Les 4 Fantastiques : Premiers Pas, n’échappe pas à la tradition avec ses deux scènes post-génériques, qui pourraient bouleverser le MCU.

Attention aux spoilers si vous vous aventurez au-delà de ces lignes.

Les 4 Fantastiques : deux scènes post-génériques épiques

La première séquence est celle à ne pas manquer : elle propulse les spectateurs quatre ans après la fin du film. Sue Storm y est montrée, partageant un paisible moment de lecture avec Franklin, son fils. Elle se lève pour aller chercher un autre livre, et ces quelques secondes d’inattention suffisent à tout faire basculer. Un homme est de dos, un masque à la main. Marvel offre aux fans inconditionnels des comics un antagoniste de choix sur un masque d’argent : Doctor Doom – ou Fatalis. L’intrigue des 4 Fantastiques : Premiers Pas se concentre sur les immenses pouvoirs de Franklin Richards et il semble qu’ils aient aussi capté l’attention de Fatalis, campé par Robert Downey Jr – bien qu’on ne le voie pas dans cette scène. Si jamais vous doutiez de son identité, nos confrères de Numerama révèle que les crédits attestent sa présence. Cette scène confirme aussi le retour des 4 Fantastiques dans le prochain Avengers : Doomsday – ce dont les fans ne doutaient pas grâce à une scène de Thunderbolts. Rendez-vous le 16 décembre 2026 pour cette nouvelle réunion de vos personnages Marvel préférés.

La seconde scène post-générique prend la forme d’un épisode de série animée qui retrace les exploits des 4 Fantastiques dans un univers rétrofuturiste similaire à celui du film. Celle-ci n’apporte pas d’enjeux cruciaux pour l’avenir du MCU. Mais elle joue sur la nostalgie des fans des premières heures des comics en rendant hommage à leur esthétique et au père des 4 Fantastiques, Jack Kirby, notamment grâce à l’une de ses citations emblématiques qui précède la scène.