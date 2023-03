Test Vivo X90 Pro : des améliorations importantes mais de grandes concessions

Lancé le 8 mars 2023 en France, le X90 Pro a la lourde tâche de remplacer l’excellent X80 Pro, élu par la rédaction de Phonandroid comme l’un des 10 meilleurs smartphones de l’année 2022. Et ce malgré un prix assez élevé. Souhaitant redevenir plus agressif sur le segment haut de gamme, le X90 Pro est moins cher que son prédécesseur. Mais à une époque où tout est plus cher, cette modification tarifaire sous-entend évidemment quelques concessions. Quelles sont-elles ? Changent-elles l’expérience ? Y a-t-il des améliorations pour compenser ? Nous vous répondons dans ce test complet.

Vous avez certainement eu l’occasion de lire notre test du X80 Pro, le smartphone haut de gamme de Vivo en 2022. À la rédaction, c’est l’un de nos 10 smartphones préférés de l’année dernière. Il est basé sur le X80 Pro+ chinois. Il est puissant. Il a une grande autonomie. Il excelle en photographie. Il a un très bon écran. Et il est fort joli. Bref, il a beaucoup de qualité. Il a évidemment quelques menus défauts, notamment une petite propension à la chauffe, et de petits faux pas en photo. Mais il vaut bien son prix de 1299 euros.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy S23 : une valeur sûre, sans grande surprise

Oui, 1299 euros ! C’est le smartphone le plus cher du catalogue français de Vivo. Et même si le rapport qualité-prix est plutôt bon, cette hausse par rapport au plus modeste X60 Pro a fait jaser chez les fans de la marque et au sein de nombreuses rédactions. L’ambition, c’est bien. Mais est-ce une fin en soi ? La réponse est non, bien évidemment. En 2023, Vivo rééquilibre donc sa stratégie sur le haut de gamme : revenir à un tarif plus accessible tout en offrant une expérience premium assumée. Voilà un vrai casse-tête. Surtout en 2023 !

Voici donc le X90 Pro, officialisé quelques jours avant le Mobile World Congress. Contrairement à son prédécesseur, il n’est pas un X90 Pro+ européanisé, mais une simple localisation du X90 Pro chinois. Cela veut dire qu’il n’est pas le meilleur téléphone de Vivo à l’international, même s’il s’en rapproche. Vendu moins cher que son prédécesseur, alors que la période est plutôt inflationniste, le X90 Pro veut prouver qu’il n’est pas toujours nécessaire d’en offrir plus pour se distinguer sur le haut de gamme. Y arrive-t-il ? Réponse dans ce test complet.

Le prix public conseillé du X90 Pro est de 1199 euros. Cela représente une baisse de 100 euros par rapport au X80 Pro. Le X90 Pro revient donc à un prix voisin du Galaxy S23+ et bien moins élevé que celui du Galaxy S23 Ultra. Le X90 Pro est également plus abordable que certains concurrents directs : le Xiaomi 13 Pro, les iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14Pro Max à configuration équivalente. Le OnePlus 11 5G est quant à lui bien moins cher. Mais la différence entre les deux téléphones est également assez importante.

En France, il n’existe qu’une seule version du X90 Pro. Elle embarque 12 Go de mémoire vive (au format LPDDR5X) et 256 Go de stockage non extensibles (au format UFS 4.0). Vous pouvez trouver, hors de France, une version plus légère, avec 8 Go de RAM, et une version plus complète avec 512 Go de stockage. Le X90 Pro est officiellement commercialisé depuis le 8 mars 2023. Vous le retrouvez dans la boutique officielle de Vivo, mais aussi chez quelques enseignes habituelles : Fnac, Darty et Boulanger.

Le smartphone est disponible en France en une seule couleur : noir. En Chine, vous pouvez aussi le retrouver dans une robe rouge très élégante. Vivo annonce 3 ans de mise à jour d’Android sur ce téléphone, sachant qu’il est livré sous Android 13, ainsi que 4 ans de mise à jour de sécurité. L’indice de réparabilité du téléphone atteint 8,3 sur 10. C’est un bon score face à d’autres téléphones concurrents.

Dans la boîte, vous retrouvez un câble USB-C vers USB-C, un chargeur 120 watts adapté à la charge maximale acceptée par le mobile, ainsi qu’une coque transparente et flexible, sans oublier l’outil pour ouvrir le tiroir des deux cartes SIM physiques. Notez d’ailleurs que le X90 Pro est le premier smartphone de Vivo France à adopter le format eSIM. Vous pouvez donc opter pour un opérateur sans attendre d’avoir une carte SIM. Attention : activer la carte eSIM désactive la seconde carte SIM. Notez enfin que le kit mains libres fourni avec le X80 Pro disparaît ici.

Design

Le design du X90 Pro reprend en partie celui du X80 Pro, avec quelques retouches un peu plus modernes et, peut-être aussi, un peu moins ostentatoire. L’énorme bloc rectangulaire de verre minéral présent à l’arrière du X80 Pro disparaît. Il est fortement réduit et transformé en module circulaire très légèrement déporté sur le côté gauche de l’appareil. Ce module est protubérant, bien évidemment. Mais cela ne déséquilibre pas le X90 Pro quand il est posé de dos sur une table. Il reste bien stable. C’est très bien.

Dans ce module vous retrouvez trois objectifs que nous détaillerons dans la partie photo de ce test. Il y a également un autofocus laser et un microphone dédié à la captation vidéo. Nous reparlerons également de ce composant dans la partie audio de ce test. Remarquez aussi la mention « T* » qui rappelle le partenariat entre Vivo et Zeiss sur le revêtement des optiques.

Le module circulaire est protégé par un anneau d’acier inoxydable sur les côtés et par du verre minéral Gorilla Glass 6 sur sa surface. Le reste du dos du téléphone est en grande partie couvert par du cuir végane. Cela remplace le matériau en polycarbonate type « sandstone » du X80 Pro que vous retrouviez aussi dans certains OnePlus. Ce matériau se veut plus qualitatif. Il est très élégant. Et il ne retient pas beaucoup les traces de doigt.

Trois éléments sont à noter à l’arrière du X90 Pro. D’abord la barre en plastique « effet métallisé » qui coupe en deux le dos du téléphone. Cette barre fait la jonction entre les deux tranches latérales du téléphone. Et c’est plutôt beau. À droite du module photo, vous retrouvez le double flash LED « true tone » et le logo de l’opticien allemand. Enfin, en bas du téléphone, vous retrouvez la griffe de la marque. Elle est légèrement brillante, mais reste plutôt discrète.

Les tranches sont en aluminium brillant et non plus brossé comme sur le X80 Pro. Elles sont convexes sur les côtés et plates en haut et en bas, sans changement. Les éléments techniques sont situés aux mêmes places qu’en 2022 : mise en marche et contrôle du volume à droite ; port USB-C, haut-parleur principal, microphone principal et tiroir de SIM en bas ; micro secondaire et émetteur infrarouge en haut. Même les séparations pour les antennes n’ont pas bougé.

En façade non plus, les changements sont rares. L’écran garde certaines caractéristiques techniques et ergonomiques sur lesquelles nous reviendrons dans la partie suivante de ce test. Les bordures sont toujours arrondies pour apporter de la finesse à la prise en main. Le poinçon pour le lecteur selfie est placé au centre de la bordure supérieure. Il souligne l’écouteur téléphonique, toujours extrêmement bien caché entre le verre de l’écran et le contour métallique.

Une protection d’écran est préinstallée au-dessus du verre minéral. Ce dernier n’est pas ici du Gorille Glass, mais du XSensation Up de Schott, comme en 2022. Le lecteur d’empreinte digitale est placé sous l’écran. Il n’est pas aussi grand et rapide que celui du X80 Pro qui était particulièrement large et réactif. Il reste cependant efficace et pratique à utiliser. Notez enfin que le téléphone est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

Écran

Entrons un peu plus dans le détail de l’écran. Il s’agit d’une dalle assez proche de celle du X80 Pro. La taille est la même : 6,78 pouces. C’est donc une très grande dalle comparable aux plus grands écrans de la téléphonie. Mais, grâce aux bordures incurvées, cela ne se ressent que très peu. Attention, comme toujours, avec les écrans incurvés, certains contenus vont être moins visibles. D’autant plus que le ratio de l’écran est déjà assez allongé : 20/9e. Heureusement, au quotidien, cela n’a que très peu d’incidence.

Le X90 Pro ne bénéficie pas d’un écran Samsung AMOLED LTPO, contrairement au X90 pro+ et au X80 Pro. Il faut se contenter ici d’une dalle AMOLED, certes, mais signée BOE. Évidemment, il s’agit ici d’une décision économique qui permet à Vivo de faire quelques économies et de baisser le prix de vente. La première conséquence est le taux de rafraîchissement de la dalle qui peut varier de 60 Hz à 120 Hz, alors que les écrans LTPO peuvent descendre à 1 Hz selon les contenus. Cela a évidemment une conséquence sur l’autonomie de la batterie.

Deuxième changement : Vivo a opté ici pour une dalle un peu moins élevée que le Quad HD. Ce n’est pas du Full HD+, mais c’est un peu mieux, puisque la largeur de l’écran compte 1260 pixels (pour 2800 pixels en hauteur). La résolution passe donc de 517 pixels par pouce à 453 pixels par pouce. La différence n’est heureusement pas notable à l’usage. Il est même possible que cet écran soit moins gourmand que celui de Samsung, puisqu’il compte moins de points à calculer. Mais ce n’est qu’une hypothèse.

La troisième conséquence de ce changement concerne la luminosité. Vivo annonce des pointes locales pouvant monter jusqu’à 1300 nits en mode automatique et sous le soleil. Cela représente une baisse de 200 nits par rapport au X80 Pro et 500 nits par rapport au X90 Pro+. En mode manuel, notre sonde affirme que le X80 Pro est légèrement moins bon que le X90 Pro : l’écran de ce dernier offre une luminosité comprise entre 560 nits et 600 nits.

Quatrième conséquence : la colorimétrie. Elle n’est pas aussi finement réglée que chez Samsung. Le smartphone est compatible DCI-P3 et HDR10+. Et l’interface propose quatre modes d’affichage : standard, activé par défaut, professionnel, lumineux et « Zeiss ». Ce dernier a été développé avec l’opticien allemand. Un mode qui fait partie des meilleurs dans le X80 Pro, mais qui n’est pas pour autant le plus précis, à en croire notre sonde. Le Delta E est de 3,3. Ce qui est assez élevé. Et la température moyenne des couleurs est de 6200°. Le blanc est légèrement jaune.

Le mode professionnel est le meilleur sur la colorimétrie, avec un Delta E à 1,5 seulement. La température moyenne est similaire à celle du mode Zeiss. Le mode standard est correct : un Delta E à 3,4 et une température moyenne à 6755°, soit un blanc très légèrement bleu. Le mode lumineux est le moins intéressant, avec un Delta E et une température moyenne plus élevés que les autres modes. Si vous trouvez que le mode professionnel est un peu trop jaune, un petit curseur vous permet de contrebalancer ce défaut.

Au final, même si l’écran du X90 Pro est de taille identique à celui du X80 Pro et qu’il lui ressemble comme deux gouttes d’eau, il existe quelques petites différences techniques entre eux, en défaveur du X90 Pro. Mais, comme nous avons pu le constater précédemment, le smartphone reste très agréable à utiliser au quotidien. En outre, au-delà des aspects purement technologique, Vivo a également intégré des fonctionnalités pour réduire la fatigue oculaire en diminuant la diffusion de lumière bleue sans pour autant dénaturer les couleurs (contrairement à un mode nuit classique).

Interface

Le X90 Pro fonctionne avec l’interface maison de Vivo, Funtouch. En Chine, la marque a lancé Origin OS, une ROM customisée d’Android que nous avons découverte avec l’IQOO 11 que nous avons testé dans nos colonnes. En Europe, Vivo préfère conserver Funtouch, parce que l’interface est moins marquée par les us et coutumes des consommateurs chinois. Elle arbore une prise en main plus commune aux habitudes des Européens, avec le tiroir des applications, la barre de recherche Google préinstallée et l’écran Discovery pour les actualités.

La version de Funtouch installée sur le X90 Pro est numérotée 13 et est basée sur… Android 13, évidemment. C’est une très bonne nouvelle. D’autant plus que Vivo promet que le téléphone profitera de 3 mises à jour majeures de l’OS. Cela veut dire Android 14, 15 et 16. Voilà qui devrait rassurer tous les acheteurs qui cherchent un téléphone qui va durer dans le temps. Notre unité a également été mise à jour durant notre test. Elle bénéficie du patch de sécurité de mars 2023 et de la suite Google Play de février 2023. Vivo suit donc parfaitement les améliorations d’Android poussées par la firme de Mountain View.

Si vous connaissez déjà Funtouch, cette version sous Android 13 devrait vous être très familière. Vous retrouvez pratiquement les mêmes éléments aux mêmes endroits : la barre de recherche au-dessus d’un widget qui donne la date et l’heure, les widgets interactifs très sympas, comme le compteur personnalisable, le raccourci pour vider la RAM ou le baladeur multimédia. Dommage que ce dernier ne soit compatible qu'avec le lecteur audio système et Spotify. Les autres services de streaming ne peuvent être intégrés. C'est frustrant. Vous retrouvez aussi la même brochette d’applications commerciales que nous avons découverte sur le X80 Pro : TikTok, Booking, Spotify, LinkedIn, Netflix, Facebook. Vous aurez certainement l’usage de certaines d’entre elles. Vous pouvez supprimer les autres sans grand regret.

Quelques changements permettent de faire la différence entre les deux interfaces. D’abord l’iconographie de certaines applications système, comme Téléphone et Messages, a été légèrement revue. Vous constatez aussi que Google Meet a remplacé Google Duo. Quelques options de personnalisation ont également été ajoutées. En revanche, les actions rapides avec le lecteur d’empreinte digitale ont été supprimées, compte tenu de la nature du nouveau capteur biométrique. Face à ColorOS, par exemple, l'expérience est assez similaire, même si les deux interfaces n'offrent pas toujours les mêmes fonctions avancées. Nous regrettons par exemple l'absence des dossiers étendus dans Funtouch. Mais cela pourrait arriver dans une prochaine mise à jour.

Performances

Évoquons maintenant la plate-forme qui se cache sous l’écran du X90 Pro. Nous nous attendions bien évidemment à retrouver un Snapdragon 8 Gen 2 en remplacement du Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le X80 Pro. Ce n’est pas le cas. Vivo opte ici pour le tout nouveau Dimensity 9200+ de MediaTek. Il s’agit d’un SoC haut de gamme, gravé en 4nm. Il remplace le Dimensity 9000+ que vous retrouvez dans le Find N2 Flip d’Oppo ou le ROG Phone 6D d’Asus. C’est la première fois que le Dimensity 9200+ est utilisé dans un téléphone. Et c’est donc la première fois que nous avons l’occasion de le tester à la rédaction.

Avant de passer aux résultats de nos benchmarks, deux remarques. D’abord, le Dimensity 9200+ est épaulé ici de 12 Go de RAM (auxquelles s’ajoutent 8 Go de RAM étendue activée par défaut) et d’un coprocesseur maison appelé « V2 ». Ce dernier remplace le V1+ du X80 Pro et il est utilisé pour l’affichage et le traitement des photos. Ensuite, le téléphone bénéficie de mises à jour dès son lancement. Nous avons effectué les benchmarks ci-dessous avec la dernière version du firmware disponible avant la commercialisation du téléphone. Celle-ci inclut les mises à jour de sécurité datant du 1er mars 2023. Vous devriez donc obtenir les mêmes résultats avec votre exemplaire si vous décidez de craquer pour ce téléphone.

Passons donc sur les résultats des benchmarks. Vous pouvez voir sur les captures d’écran ci-contre que le X90 Pro offre une puissance similaire à celle du Snapdragon 8 Gen 2. Et ça, c’est une vraie bonne surprise. Nous nous attendions honnêtement à des chiffres compris entre ceux des Snapdragon 8+ Gen 1 et 8 Gen 2. Et ce n’est généralement pas le cas. Que ce soit avec AnTuTu, Geekbench ou 3DMark. En comparaison des S23, le X90 Pro profite de performances quasiment identiques. Seul PC Mark donne un net avantage à la plate-forme Qualcomm. Voilà donc une très bonne nouvelle pour le X90 Pro, même si puissance rime souvent avec chaleur. Et c’est évidemment le cas ici.

Pour calmer les ardeurs du Dimensity 9200+, Vivo opte ici pour un système de refroidissement liquide, plus efficace que les chambres à vapeur classique. En outre, la chaleur est dissipée par plusieurs couches de graphites et autres matériaux utilisés en téléphonie. À l’usage, cela permet à la plate-forme d’exprimer toute sa puissance sur la durée. Nous avons mesuré une stabilité comprise entre 70% et 85%, avec une forte variation en fonction de la charge de la batterie. C’est un bon score face aux plates-formes basées sur le Snapdragon 8 Gen 2. Il est fort probable que le coprocesseur V2 de Vivo y soit pour quelque chose.

Bien sûr, le smartphone va chauffer. Durant nos séances de test, nous avons poussé la plate-forme dans ses retranchements. Et nous avons mesuré une température interne de 42°. Selon notre estimation, certains cœurs ont même pu monter ponctuellement jusqu’à 60° environ. Ce ne sont pas des chiffres inhabituels sur le haut de gamme. Il n’y a donc rien d’étonnant. Notez que Vivo a travaillé le contour du smartphone afin qu’il ne soit pas trop chaud quand vous jouez longtemps. À performance égale, la différence de température sur le contour entre le X90 Pro et un autre smartphone serait de 2°. À l’usage, ça chauffe, mais modérément. Et c’est cela qui compte.

Batterie

Parlons maintenant de la batterie, autonomie et recharge. Dans ces domaines, autant le dire tout de suite : le X80 Pro fait mieux que les autres modèles haut de gamme de chez Vivo, que ce soit le X80 Pro ou le X90 Pro+. Et c’est une autre sacrément bonne nouvelle. Première information importante : la batterie du X90 Pro offre une capacité de 4870 mAh très exactement. Cela représente une augmentation de 170 mAh par rapport à la batterie des autres flagships de la marque. Vivo s’approche donc, petit à petit, de la barre symbolique des 5000 mAh, laquelle a déjà été atteinte par Oppo (avec le Find X5 Pro par exemple).

Les 4870 mAh du X90 Pro sont cependant largement suffisants pour offrir une autonomie en augmentation, notamment sur les usages standard. Sur PCMark, le X90 Pro a tenu un peu plus de 3 heures de plus que le X80 Pro. Cela représente une demi-journée supplémentaire. Selon nos calculs, si vous utilisez votre smartphone modérément, vous pouvez tenir 3 jours sans avoir besoin de recharger le téléphone. C’est une assez belle performance. Bien évidemment, cela inclut les usages classiques (surf sur le web, messagerie, streaming audio, réseaux sociaux) et non le jeu vidéo.

Pour les gamers, l’autonomie est également en hausse. 20 minutes de stress test n’a fait presque que 9 % à 11 % de la batterie (cela varie en fonction des tests réalisés), contre 11 % à 18 % pour le X80 Pro. Une séance de 15 minutes de Genshin Impact fait baisser la batterie de 5 % à 8 %, selon la qualité des graphismes choisis. Soit une autonomie théorique comprise entre 3 heures et demie et 5 heures. En comparaison de la concurrence, l’autonomie du X90 Pro est donc très bonne. C’est un très bon point.

Outre l’augmentation de la capacité de sa batterie et de l’autonomie, le X80 Pro bénéficie aussi de la meilleure charge rapide. La puissance maximale acceptée par le smartphone est de 120 watts. Et le chargeur est fourni dans la boîte : un autre bon point ! Avec cet accessoire, vous rechargez entièrement le smartphone en 25 minutes. Soit 10 minutes de mieux que le X80 Pro (et potentiellement le X90 Pro+, puisque les deux téléphones partagent la même batterie et la même puissance maximale). Voici quelques étapes intermédiaires : nous avons atteint 58 % en 10 minutes, 75 % en 15 minutes et 93 % en 20 minutes. Voilà une très bonne expérience.

Si vous préférez une charge sans fil, le X90 Pro est également compatible avec la charge rapide 50 watts, comme son prédécesseur. Dans ce cas, le chargeur n’est pas fourni, mais tout chargeur Qi fait l’affaire. Attention, la charge rapide sans fil fait chauffer davantage le téléphone que la charge filaire. Heureusement, cette année, Vivo a intégré à son interface une option qui permet de moduler la puissance de la charge en fonction de la température du mobile. Si cette dernière est trop élevée, le système réduit la puissance. Voilà qui est intelligent. Nous attendons toujours en revanche d’autres fonctionnalités pour soigner les batteries…

Photo

Abordons la dernière partie de ce test, la photo. Et ce n’est pas une mince affaire, car Vivo profite d’une bonne cote chez DxO Mark. Le X80 Pro que nous avons testé, par exemple, est positionné en 15e position. Le X90 Pro+, version améliorée du X90 testé ici, est classé 11e, à égalité avec le Galaxy S23 Ultra et le Pixel 7. Le X90 est lui aussi présent dans le classement de DxO : il est classé 16e. C’est-à-dire une place de moins que le X80 Pro. Aïe.

Dans son rapport, DxO Mark explique que le smartphone s’appuie sur trois forces : le très bon équilibre en condition de basse luminosité, le très bon contrôle des flous et des aberrations en zoom numérique, et une stabilisation très efficace en vidéo. Ces points faibles : un autofocus qui décroche occasionnellement, une prévisualisation moins contrastée que le résultat final, un faible contraste en contre-jour et quelques artefacts en mode nuit.

Avant d’aborder les résultats de nos propres tests, faisons le tour du propriétaire. Le X90 Pro est équipé de trois capteurs. Voici tous les détails techniques :

Principal : capteur 50,3 mégapixels de 1 pouce, objectif équivalent 23 mm ouvrant à f/1.75, optique à 8 lentilles dont une en verre, pixels mesurant 3,2 microns, autofocus Dual Pixel, autofocus laser, stabilisateur optique « CIPA niveau 4 »

: capteur 50,3 mégapixels de 1 pouce, objectif équivalent 23 mm ouvrant à f/1.75, optique à 8 lentilles dont une en verre, pixels mesurant 3,2 microns, autofocus Dual Pixel, autofocus laser, stabilisateur optique « CIPA niveau 4 » Panorama : capteur 12 mégapixels, objectif équivalent 16 mm ouvrant à f/2.0, angle de vue 108°, autofocus à mesure de contraste

: capteur 12 mégapixels, objectif équivalent 16 mm ouvrant à f/2.0, angle de vue 108°, autofocus à mesure de contraste Téléobjectif : capteur 50 mégapixels, objectif équivalent 50 mm ouvrant à f/1.6, pixels mesurant 0,7 micron, zoom optique 2x, autofocus à mesure de contraste, stabilisateur optique

: capteur 50 mégapixels, objectif équivalent 50 mm ouvrant à f/1.6, pixels mesurant 0,7 micron, zoom optique 2x, autofocus à mesure de contraste, stabilisateur optique Selfie : capteur 32 mégapixels, objectif équivalent 24 mm ouvrant à f/2.5, pixels mesurant 0,8 micron.

Bien sûr, nous avons quelques remarques sur cette configuration. D’abord, nous constatons l’abandon du téléobjectif périscopique 5x du X80 Pro. C’est un coup dur pour les amateurs de zooms et de détails. Ici, nous devons nous contenter d’un zoom optique 2x et d’un zoom numérique qui monte jusqu’à 40x (10x en vidéo). Nous sommes désormais très loin du Galaxy S23 Ultra. Nous sommes même un peu en dessous du Galaxy S23… C’est, selon nous, la plus grande concession faite pour baisser le prix du X90 Pro. Notez aussi la disparition du gimbal que nous avions tant apprécié avec les X51, X60 Pro et X80 Pro. Vivo assure que le nouveau est aussi performant. Nous n’en sommes pas convaincus, avouons-le.

Ensuite, nous retrouvons un capteur géant de 1 pouce (comme le Xiaomi 13 Pro). Il est 77 % plus grand que le capteur principal du X80 Pro. Ses pixels sont énormes, pour capter plus de lumière, mais l’ouverture de son objectif est plus petite. Aux côtés du capteur géant, le X90 Pro profite d’un capteur ultra grand-angle qui mise davantage sur la luminosité que sur la définition des photos : les pixels sont plus gros, l’ouverture est plus grande. Enfin, le capteur selfie est repris à l’identique du X80 Pro.

Avec une telle configuration, quels sont les résultats de nos tests ? Nous avons du bon, du très bon et du moins bon. Et certaines de nos remarques rejoignent celles de DxO Mark. Commençons par les points positifs : les résultats offerts par le capteur principal sont vraiment bluffants. En journée, les détails sont très nombreux, le piqué est précis, l’équilibre est top et les contrastes sont souvent profonds. Les couleurs sont également naturelles. En soirée, les photos sont également bonnes avec le capteur principal. Il y a du détail, de la texture, du piqué et du contraste. Quel que soit le moment de la journée, le mode Zeiss, déjà présent dans le X80 Pro, change légèrement la colorimétrie : les couleurs sont un peu plus froides et les contrastes moins marqués.

Nous trouvons que l’autofocus est plutôt performant, même en mode automatique. Les sujets en mouvement sont capturés instantanément, sans flou de mouvement. Vous avez même la possibilité d’activer un mode sport qui va capturer plusieurs photos en rafale et choisir la meilleure. La mise au point n’est donc pas un souci pour nous, hormis, peut-être, en vidéo quand vous changez de longueur focale. Également, nous n’avons pas constaté de gros problèmes avec le stabilisateur optique, même s’il semble moins performant que le gimbal. Notez qu’il est désactivé par défaut, en photo et en vidéo.

Le mode portrait est excellent en journée et en soirée, que vous utilisiez l’objectif 26 mm ou l’objectif 50 mm. Le détourage est précis. Le flou d’arrière-plan est bien géré. Les textures et les couleurs sont naturelles. Il y a de beaux contrastes également. De même, le capteur selfie fait d’excellents portraits, en soirée ou en journée. L’équilibre est parfois meilleur avec le capteur selfie qu’avec les capteurs du module principal. Notamment en soirée. Attention, le bokeh est désactivé par défaut sur les selfies en mode portrait, alors que ce n’est pas le cas dans les portraits réalisés avec les capteurs principaux. Voilà qui est étonnant.

Avec les autres capteurs, vous produisez également de belles photos, que ce soit en journée ou en soirée. Les distorsions de l’ultra grand-angle sont bien gérées. Le zoom numérique du téléobjectif reste détaillé jusqu’au rapport 20x en journée et 5x en soirée. Les macros sont également de très bonne qualité. Vous pouvez vous approcher d’un objet et utiliser le capteur ultra grand-angle pour prendre un cliché précis. L’autofocus fait ici des merveilles pour vous assurer une bonne mise au point.

Et, comme toujours, l’interface photo de Vivo offre de très nombreux filtres et paramètres pour adapter le cliché à vos envies et à vos goûts. Il y a les filtres du mode automatique. Le mode « Zeiss ». Les modes créatifs à foison (mention spéciale pour Super Lune et Exposition Longue). Le mode Sport pour les sujets en mouvement. Et bien sûr le mode Pro. Vous ne manquez pas d’options pour créer des clichés sympas en toute situation.

Parlons maintenant du moins bon. Le point noir le plus important est la gestion des contre-jour, ce que DxO Mark a également remarqué : si la lumière du soleil est plutôt bien gérée (nous voyons clairement le contour des nuages), les photos perdent systématiquement en contraste. Les détails sont perdus dans les ombres. C’est vraiment dommage. Quand la luminosité est élevée et diffuse, les photos du capteur principal manquent aussi parfois de contraste et d’éclat.

En vidéo, le X90 Pro fait un excellent travail avec son capteur principal. C’est lumineux et c’est détaillé. En revanche, il y a une nette différence de luminosité avec les deux autres capteurs, lesquels sont bien plus sombres. Et cela se voit immédiatement quand vous passez d’une optique à une autre grâce au zoom. De même, la qualité du zoom numérique est moyenne en vidéo, même en Full HD+, que ce soit en soirée ou en journée. Nous avons effectivement observé quelques artefacts, même si le rapport de zoom est bloqué à 10x.

Autre point négatif, en soirée, le mode automatique active systématiquement une pause longue (comme un mode nuit allégé). Et c’est dommage. D’autant que, même s’il apporte beaucoup de luminosité et de contraste à vos clichés, il dénature également les couleurs. Il est par exemple étrange d’observer un ciel bleu-gris sur les photos quand, en réalité, il fait nuit noire. Enfin, signalons que la mise au point automatique n’est pas toujours faite sur l’élément voulu. Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois avant d’obtenir la mise au point désirée.

Conclusion

Le X90 Pro est un smartphone à l’ambition moins démesurée que celle du X80 Pro. Et l’expérience offerte ici est peut-être un peu moins riche. Si la photographie semble être l’exemple le plus flagrant, il en existe d’autres, un peu plus subtiles, mais tout aussi symboliques. Le lecteur d’empreinte digitale par exemple. Technologie optique et non ultrasonique. Surface beaucoup plus petite. Le kit mains libres qui disparaît de la boîte est un autre exemple. Sans oublier l’écran : Vivo abandonne Samsung pour BEO, ce qui a un effet sur la colorimétrie de l’écran et sur la variation du taux de rafraîchissement.

Cependant, le X90 Pro est loin d’être un mauvais smartphone. Il est très performant (tout autant qu’un autre smartphone haut de gamme de 2023). Il est plutôt « beau garçon ». Il est bien équilibré. Son interface est très agréable. Et sur certains points, il se paie même le luxe d’être meilleur que son grand frère dans des domaines essentiels pour tous les utilisateurs. C’est le cas de l’autonomie et de la recharge où le smartphone excelle. Sans oublier qu’il est 100 euros moins chers. Et ce n’est pas négligeable.

Subjectivement, le X90 Pro ne provoque pas chez nous le même coup de cœur que le X80 Pro. Mais, objectivement, il faut avouer que son rapport qualité-prix, face à certains concurrents comme le S23+ ou l’iPhone 14 Plus, est meilleur. Cela ne fait pas de lui le téléphone de l’année. Mais cela en fait assurément une valeur sûre.