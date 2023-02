Le Vivo X90 Pro arrive en France pour bousculer le Galaxy S23 Ultra

Après un très séduisant X80 Pro, Vivo revient avec le X90 Pro. Mais il y a un twist. Pour ne pas gonfler le prix, la marque n’a pas choisi le meilleur smartphone de son catalogue chinois. Elle opte pour une proposition premium « intermédiaire » dotée d’une belle configuration à un prix plus doux que celui du X80 Pro. Quels sont les changements ? Voici toutes les explications.

En 2022, Vivo a frappé fort sur le haut de gamme. Le X80 Pro, déclinaison occidentale du X80 Pro+ chinois, est l’un de nos 10 smartphones préférés de l’année dernière. Vivo n’avait fait aucune concession sur ce téléphone : très belle puissance, excellent écran, beau design, partie photo soignée, bonne autonomie, recharge ultra rapide. Il n’y avait pratiquement aucun défaut dans ce téléphone, outre une petite tendance à la surchauffe quand il était vraiment sollicité et un prix assez élevé tout de même : 1299 euros.

Lire aussi – Test Oppo Find N2 Flip : un très bon smartphone qui arrive bien tard

Et malgré l’excellence de sa proposition, Vivo a été critiqué par ses consommateurs pour ce prix très ambitieux. À 1299 euros, soit au même tarif que le Find X5 Pro d’Oppo, le téléphone se trouvait être plus cher que l’excellent iPhone 13 Pro Max d’Apple. Quand on est le challenger, proposer un prix plus élevé que le leader du marché haut de gamme, c’est risqué. En 2023, la marque a donc décidé de ne pas réitérer. Certes, Vivo revient sur le marché haut de gamme avec un nouveau « X ». Mais la marque se veut aussi plus raisonnable tout en visant, quand même, le Galaxy S23 Ultra.

Le Vivo X90 Pro arrive en France à 1199 euros

Voici donc le X90 Pro. Mais, contrairement à son prédécesseur, il ne s’agit pas d’une version européenne du X90 Pro+, mais bien d’un X90 Pro « standard ». Si la différence au niveau du nom est « subtile », l’écart sur la fiche technique est considérable, puisque quelques concessions ont été réalisées pour baisser le prix dans un contexte économique qui n’est pas vraiment propice à cela. Le X90 Pro sera proposé à partir du 8 mars 2023 à 1199 euros (prix public conseillé), soit 100 euros de moins que le X80 Pro. Et cela sans rogner sur le stockage interne (256 Go) et la RAM (12 Go).

Alors, quels sont les changements ? D’abord au niveau de l’écran. Si la taille reste identique, la définition est un peu abaissée. C’était Quad HD avant. C’est maintenant entre le Quad HD et le Full HD : 1260 pixels en largeur et 2800 pixels en hauteur. La résolution baisse évidemment, pour atteindre 453 pixels par pouce. C’est encore très bien. L’écran est incurvé. Il est protégé par du verre Schott Xsensation Up. Dans le poinçon, vous retrouvez le même capteur selfie de 32 mégapixels que celui du X80 Pro. Les contours restent en aluminium et le dos en cuir végane.

Vivo abandonne le téléobjectif périscopique 5x et le gimbal

Le module photo est toujours gargantuesque, mais devient circulaire. Dans ce module, vous retrouvez trois capteurs photo, et non plus quatre, et un autofocus laser. Le capteur principal est un Sony IXM989, un modèle de 50 mégapixels qui mesure un pouce. C’est un énorme capteur dont chaque pixel mesure 1,6 micron. Il est équipé, entre autres, d’un stabilisateur optique. Mais ce n’est pas un gimbal. C’est l’un des changements assez tristes. Mais Vivo affirme que le nouveau stabilisateur est aussi performant. Nous le confirmerons, ou non, dans nos tests.

Nous retrouvons aussi un capteur ultra grand-angle, qui passe à 12 mégapixels au lieu de 48, et un capteur portrait (longueur focale équivalente à 50 mm) offrant un zoom optique 2x. Il passe à 50 mégapixels au lieu de 12. Le téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x est donc abandonné. Il est conservé sur le X90 Pro+ seulement. Voilà l’une des plus grosses concessions faites par Vivo. La marque conserve en revanche son partenariat avec Zeiss pour le revêtement des lentilles et la colorimétrie des clichés. De nombreux modes ont été créés ou améliorés avec l’opticien allemand. Enfin, c’est du verre Gorilla 6 qui protège le module photo.

Pas de Snapdragon 8 Gen 2 dans le Vivo X90 Pro

Passons à l’intérieur du téléphone avec un premier gros changement : le Snapdragon 8 Gen 1 n’est pas remplacé par son successeur (que vous retrouvez dans le X90 Pro+), mais par son concurrent direct, le Dimensity 9200. Certains vont rager face à ce changement. Mais ce nouveau SoC pourrait être plus équilibré que le Snapdragon 8 Gen 2 qui, pour l’instant, se montre surpuissant, mais aussi prolixe à dégager de la chaleur. Nous l’avons remarqué avec le Galaxy S23, le Galaxy S23+ (nos tests seront rapidement en ligne) et le Vivo IQOO 11. Le Dimensity pourrait donc offrir une belle puissance tout en étant moins gourmand en énergie. En plus, il est moins cher.

Finissons ce tour d’horizon des changements avec la batterie. Celle-ci a été renforcée. Pas de beaucoup, certes, mais quand même. Elle passe de 4700 mAh à 4870 mAh. Elle est compatible charge rapide jusqu’à 120 watts en filaire (c’est mieux que le X80 Pro) et jusqu’à 50 watts sans fil (sans changement). Il y a également une mise à jour du Bluetooth, qui passe en version 5.3. L’échantillonnage audio passe de 32 à 24 bits. À l’usage, la différence ne devrait pas être perceptible. Pour le reste pas de gros changement : lecteur d’empreinte ultrasonique, double haut-parleur stéréo, châssis étanche IP68, écran AMOLED (ici de dernière génération).

Nos premières impressions sur le produit sont bonnes. Le produit est visuellement haut de gamme et la prise en main est qualitative, même si le produit est, comme son prédécesseur, un peu lourd. Nous avons démarré nos tests techniques. Notre test complet sera en ligne le 7 mars prochain, veille du lancement officiel du téléphone.