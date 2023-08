Galaxy S23 : Samsung lance la bêta de One UI 6 basée sur Android 14

Samsung vient d'annoncer que One UI 6, sa version d'Android 14, sera lancée en version bêta à partir de ce mois-ci sur la série Galaxy S23, et quelques utilisateurs peuvent déjà télécharger la nouvelle version sur leurs smartphones.

Samsung Allemagne a accidentellement annoncé que la première version du programme bêta One UI 6.0 basée sur Android 14 avait été publiée pour la série Galaxy S23 aux États-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne. Le message a ensuite été retiré, mais pas avant la publication de la liste des modifications.

Quels changements sur One UI 6 sur les Galaxy S23 ?

Parmi les nouveautés les plus notables de One UI 6, Samsung a entièrement modifié son menu Paramètres rapides. Lorsqu'il est développé, le menu comprend désormais des boutons plus grands pour le Wi-Fi et le Bluetooth, les autres boutons et éléments étant désormais séparés et encadrés dans une grille 4×3 pour un aspect plus uniforme dans l'interface utilisateur des réglages rapides. L’interface ressemblerait désormais presque à une combinaison entre ColorOS et iOS.

En dessous, on trouve un curseur de luminosité avec d'autres options d'affichage, et deux autres boutons pour les commandes et les modes de l'appareil. Samsung note également que le panneau rapide peut désormais être ouvert d'un simple glissement depuis le coin supérieur droit, alors qu'il faut aujourd'hui deux glissements pour accéder aux mêmes options.

Samsung ajoute également une fonctionnalité « fond d’écran situationnel », qui fait exactement ce qu’elle dit. Par exemple, si votre téléphone passe en mode veille, le fond d'écran se transforme automatiquement en quelque chose de plus approprié pour l'heure du coucher.

On retrouverait également un nouveau widget pour l’appareil photo qui permettrait à l'utilisateur de transférer les images sélectionnées vers un autre emplacement de stockage à partir de l'écran d'accueil. Samsung aurait également changé la police d’écriture utilisée sur son smartphone, et aurait opté pour la « Samsung Sans », plutôt que les polices « Roboto » et « Samsung One » précédentes.

Enfin, rappelons qu’en plus de ses propres changements apportés à sa surcouche, Samsung introduit également une grande partie des nouveautés d’Android 14, qui est disponible en bêta sur les smartphones Pixel depuis quelques mois maintenant.

Selon @Vetrox360, qui a pu essayer la nouvelle mise à jour sur son smartphone, la mise à jour n’apporterait finalement pas que des améliorations. D’après lui, l'accessibilité et l'utilisation à une main pourraient être compromises à cause de la refonte du panneau rapide. Il reste donc à voir comment sera accueilli ce changement par les utilisateurs.

Lire également – Galaxy S23 Ultra : Samsung retire discrètement une option vidéo de son smartphone phare

Qui peut installer One UI 6 sur son Galaxy S23 ?

Samsung n’a pas dévoilé de date précise pour la bêta de One UI 6, mais a simplement indiqué que les utilisateurs des États-Unis, d'Allemagne et de Corée du Sud pourraient dès à présent expérimenter la nouvelle interface Galaxy avec Android 14. La France ne fait pour l’instant pas partie des pays éligibles. La liste des appareils pris en charge comprend apparemment les trois modèles Galaxy S23 (standard, Plus et Ultra), qu'ils soient déverrouillés ou qu'ils proviennent d'un opérateur.

Si vous habitez dans l’un de ces pays et que vous souhaitez installer la bêta sur votre Galaxy S23, vous devez ouvrir l’application Samsung Members et trouver la bonne page pour inscrire votre appareil à la version bêta. Une fois inscrit, vous recevrez une notification lorsque la version bêta sera prête à être téléchargée et installée.

Pour l'instant, on ne sait pas quand la version bêta de One UI 6 sera ouverte à tous. Toutefois, la publication et le retrait rapides du communiqué de presse de Samsung Allemagne laissent supposer que la version bêta de cette année sera bientôt disponible chez tous les utilisateurs.