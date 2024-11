La mise à jour Windows 11 24H2 casse le Alt+Tab, quelles solutions ?

L'ô combien utile raccourci Alt+Tab cause de longs écrans noirs sur certains PC suite à la mise à jour Windows 11 24H2. Il existe des solutions de secours en attendant le correctif de Microsoft.

Disponible depuis le mois d'octobre, la mise à jour vers Windows 11 24H2 n'a pas été épargnée par son traditionnel lot de bugs en tout genre. Certains utilisateurs sont d'ailleurs touchés par un problème très embêtant puisqu'il concerne une fonctionnalité des plus utilisées au quotidien : le raccourci Alt+Tab, qui permet de changer de fenêtre à la volée.

Windows Latest a repéré de nombreuses plaintes à ce sujet sur les forums de Microsoft et sur Reddit. D'après les témoignages, l'utilisation du Alt+Tab peut provoquer un écran noir pendant une dizaine de seconde, qui empêche toute utilisation du PC. Le raccourci n'a donc plus aucune utilité et il vaut alors mieux changer de fenêtre avec la bonne vieille souris plutôt que de s'exposer à ce bug des plus frustrants. Encore faut-il s'en souvenir et éviter de l'utiliser par réflexe, l'Alt+Tab étant profondément ancré dans nos habitudes.

Comment régler le problème avec Alt+Tab ?

Le soucis n'est pas récent puisqu'il remontre à la première version stable de Windows 11 24H2. Microsoft a d'ailleurs déjà publié un correctif, mais il est inclus dans une mise à jour optionnelle, qui n'est donc pas installée automatiquement sur les PC. En outre, le patch en question est déployé de manière progressive, c'est-à-dire que tous les utilisateurs n'y ont pas encore accès via Windows Update. Microsoft a fait savoir à Windows Update que le souci sera réglé définitivement pour tous en décembre seulement.

En attendant le correctif, une solution temporaire permet de supprimer ou au moins de limiter les effets du bug. Il faut pour cela désactiver le mode Jeu, dans Paramètres > Jeux > Mode Jeu. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer de désactiver l'accélération matérielle, mais il faut réaliser la manipulation pour chacune de ses applications, et toutes ne proposent pas cette option. Cela a le mérite de marcher pour les navigateurs web et Discord, par exemple.

Une autre méthode mentionnée est de désactiver les optimisations pour les jeux en mode fenêtré, une option disponible dans Paramètres > Système > Écran > Graphiques > Paramètres graphiques par défaut. En principe, la case est déjà décochée par défaut, mais cela ne coûte rien de vérifier.

Source : Windows Latest